Обречены на провал. Психологи рассказали, почему Tinder — худшее место для поиска любви

Исследователи обнаружили, что чрезмерное свпайпание вызывает беспокойство и может привести к "перегрузке выбора партнера".

Related video

В преддверии Дня святого Валентина многие одинокие люди больше времени проводят в своих приложениях для знакомств — найти романтического партнера за несколько дней кажется не очень выполнимой затеей, однако чем черт не шутит, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Впрочем новое исследование ученых из Венского университета предупреждает, что такой настойчивый поиск партнера может обернуться крахом. Во-первых, чрезмерное свайпание кандидатов вызывает беспокойство, во-вторых, настойчивость поиска может привести к перегрузка, а, в-третьих, впопыхах романтики могут утратить ту самую искру, которою так пытаются найти. В общем, психологи предупреждают, что остервенелое желание найти партнера в короткие сроки может принести больше вреда, чем пользы в поисках любви.

В ходе исследования психологи опросили 464 молодых человека, им задали ряд вопросов об:

использовании приложений для знакомств;

как часто они свайпают;

как принимают решение свайпать влево или вправо;

сравнивают ли они себя с другими, листая профили;

какие чувства вызывает в них одиночество.

После психологи проанализировали ответы реципиентов и обнаружили корреляцию между чрезмерным свайпом и страхом вечного одиночества, а также плохим настроением и так называемой "перегрузкой выбора партнера". Исследователи также предполагают, что просмотр большого количества профилей способен вызвать чувства неуверенности в себе, а также недоумения.

По словам ведущего автора исследования Мартины Томас, результаты свидетельствуют о том, что люди, которые действительно стремятся найти в приложении для знакомств вторую половину и настроены на встречу лицом к лицу, должны ограничивать свайпы, а также не отвлекаться на мгновенные вознаграждения в приложениях, например "нравится" или "соответствие".

Несмотря на то, что приложения для знакомств предназначены для улучшения общения, психологи полагают, что частое смахивание партнеров в конце концов способно привести к тому, что романтики попросту утратят "желаемую искру".

Исследователи отмечают, что знакомства в таких приложениях как Tinder, Bumble или Hinge могут заставить людей чувствовать себя хорошо, а возможно вы даже начнете мечтать о будущих отношениях. Однако важно помнить, что онлайн-знакомства несут в себе признаки захватывающего лишь потому, что совпадения вас радуют, а приложение вознаграждает вас за частое использование.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении нежелательных последствий использования приложений для знакомств. В нем приняли участие молодые люди, в возрасте от 16 до 25 лет, использующие приложения для знакомств. Участники исследования ответили на ряд онлайн-опросов. В том числе они рассказали, какие приложения используют и занимаются ли чрезмерным свайпом. После их попросили оценить насколько они согласны с утверждениями о социальном сравнении, страхе одиночества, а также перегруженности выбором партнера.

Кроме того, реципиентов попросили рассказать, как они принимают решение, например, на основе информации в профиле, самостоятельно определенных критериев, или интуиции и первых впечатлений. Психологи проанализировали результаты и пришли к выводу, что умеренное использование подобных предложений не влияет на человека.

Тем не менее, они также обнаружили, что чем больше человек использует приложение, тем больше вероятность, что в какой-то момент он перейдет к чрезмерному свайпу. Исследователи предполагают, что подобное поведение связано с вознаграждением, которое предлагают приложения для знакомств.

Кроме того, ученые обнаружили, что люди становятся более разборчивыми, когда им предоставляется больше количество вариантов. Авторы исследования утверждают, что люди не прекращаю поиск, даже если нашли подходящий вариант, а продолжают, чтобы максимизировать свою "прибыль".

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали простой способ вернуть огонек в отношения.