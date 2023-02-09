Приречені на провал. Психологи розповіли, чому Tinder — найгірше місце для пошуку кохання

Дослідники виявили, що надмірне свайпання викликає занепокоєння і може призвести до "перевантаження вибору партнера".

Related video

Напередодні Дня святого Валентина багато одиноких людей більше часу проводять у своїх додатках для знайомств — знайти романтичного партнера за кілька днів здається не дуже здійсненною витівкою, проте чим чорт не жартує, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Втім, нове дослідження вчених із Віденського університету попереджає, що такий наполегливий пошук партнера може обернутися крахом. По-перше, надмірне свайпання кандидатів викликає занепокоєння, по-друге, наполегливість пошуку може призвести до перевантаження, а, по-третє, похапцем романтики можуть втратити ту саму іскру, якої так намагаються знайти. Загалом психологи попереджають, що розлючене бажання знайти партнера в короткі терміни може принести більше шкоди, ніж користі в пошуках кохання.

Під час дослідження психологи опитали 464 молоді людини, їм поставили низку питань про:

використання програм для знайомств;

як часто вони свайпають;

як вирішують свайпати вліво чи вправо;

чи порівнюють вони себе з іншими, гортаючи профілі;

які почуття викликає у них самотність.

Після цього психологи проаналізували відповіді реципієнтів і виявили кореляцію між надмірним свайпом і страхом вічної самотності, а також поганим настроєм і так званим "перевантаженням вибору партнера". Дослідники також припускають, що перегляд великої кількості профілів здатний викликати почуття невпевненості, а також здивування.

За словами провідного автора дослідження Мартіни Томас, результати свідчать про те, що люди, які дійсно прагнуть знайти в додатку для знайомств другу половину і налаштовані на зустріч віч-на-віч, повинні обмежувати свайпи, а також не відволікатися на миттєві винагороди в додатках, наприклад "подобається" або "відповідність".

Попри те, що додатки для знайомств призначені для покращення спілкування, психологи вважають, що часте скидання партнерів врешті-решт здатне призвести до того, що романтики просто втратить "бажану іскру".

Дослідники зазначають, що знайомства в таких додатках як Tinder, Bumble або Hinge можуть змусити людей почуватися добре, а можливо, ви навіть почнете мріяти про майбутні стосунки. Однак важливо пам'ятати, що онлайн-знайомства несуть у собі ознаки захопливого лише тому, що збіги вас радують, а програма винагороджує вас за часте використання.

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні небажаних наслідків використання програм для знайомств. У ньому взяли участь молоді люди віком від 16 до 25 років, які використовують додатки для знайомств. Учасники дослідження відповіли на низку онлайн-опитувань. Зокрема вони розповіли, які програми використовують та чи займаються надмірним свайпом. Після них попросили оцінити наскільки вони згодні із твердженнями про соціальне порівняння, страх самотності, а також перевантаженість вибором партнера.

Крім того, реципієнтів попросили розповісти, як вони приймають рішення, наприклад, на основі інформації у профілі, самостійно визначених критеріїв, чи інтуїції та перших вражень. Психологи проаналізували результати та дійшли висновку, що помірне використання таких пропозицій не впливає на людину.

З усім тим вони також виявили, що чим більше людина використовує програму, тим більша ймовірність, що в якийсь момент вона перейде до надмірного свайпання. Дослідники припускають, що така поведінка пов'язана з винагородою, яку пропонують додатки для знайомств.

Крім того, вчені виявили, що люди стають розбірливішими, коли їм надається більша кількість варіантів. Автори дослідження стверджують, що люди не припиняють пошук, навіть якщо знайшли відповідний варіант, а продовжують, щоб максимізувати свій "прибуток".

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали простий спосіб повернути вогник у відносини.