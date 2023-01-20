Метелики запорхають у животі. Вчені назвали простий спосіб повернути вогник у стосунки

Дослідники зазначають, що ця проста дія дозволить не лише повернути іскру у відносини, а й підтримувати пристрасть роками.

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Коли люди живуть разом багато років, занадто багато може стати на шляху — побут з'їдає стосунки, іскра згасає і, здається, що повернути закоханість і пристрасть неможливо, пише Daily Mail.

Проте психологи з Університету Сент-Луїса (Міссурі, США) впевнені, що знайшли надзвичайно простий і ефективний спосіб повернути вогник у стосунки і все, що вам знадобиться — фото партнера.

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У дослідженні взяли участь 25 одружених людей, які знали своїх партнерів у середньому 11,9 років. Учасників попросили розповісти про тривалість свого шлюбу, а також оцінити рівень захоплення та прихильності до свого партнера. Далі реципієнтам показали набір із 25 фотографій, кожна з яких з'являлася на екрані монітора лише на секунду.

Дослідники зазначають, що реципієнтам показували два види фотографій:

неінтимні фото подружжя — одного, з ними або з компанії; нейтральні зображення без подружжя.

Перед показом якогось фото на екрані також випливав напис. Фото подружжя супроводжувалися фразами типу: "подумайте про одну гарну рису характеру партнера" або "подумайте про щось миле, що зробив ваш чоловік". Нейтральні фото не супроводжувалися фразами, спрямованими на емоції, наприклад, "ця людина виконує свою мрію про дельтапланеризм" або "ця людина святкує своє 100-річчя". Після цього учасникам необхідно було використати повзунок, щоб відзначити рівень свого захоплення та прихильності до партнера, а також задоволеності своїм шлюбом.

Крім того, вчені відстежували активність мозку реципієнтів за допомогою електроенцефалографії. Дослідники виявили, що учасники фіксували пізній позитивний потенціал (ППП) — по суті, це напруга електричної активності мозку, що вказує на емоційне збудження.

Дослідники проаналізували отримані дані та змогли визначити, які образи підсилюють почуття до партнера та як на них впливають попередні позитивні твердження. Реципієнти заявили, що коли фото не супроводжувалося заявою про емоційне регулювання, вони самі відчували більше захоплення, прихильність і задоволення шлюбом побачивши фото свого чоловіка.

Вчені виявили, що фрази, які показуються на екрані перед зображеннями партнера, ніяк не впливають на емоції реципієнтів. В результаті дослідники дійшли висновку, що проста наявність фото партнера на вашому столі або в гаманці, наприклад, вже сама по собі збільшує вашу прихильність до чоловіка, принаймні в короткостроковій перспективі.

Таким чином дослідники вважають, що простий перегляд фото партнера може буквально за секунду повернути іскру у відносини, а також збільшити вашу прихильність до партнера, повернути почуття закоханості і навіть посилити почуття задоволеності шлюбом.

Автори дослідження зазначають, що перегляд фото партнера можна використовувати як просту та ефективну стратегію роботи над відносинами. Немає нічого кращого за "метеликів у животі", які ми відчуваємо на початку нових відносин, проте зберегти їх "живими" протягом багатьох років не завжди легко. Втім, вчені вважають, що, переглядаючи фото партнерів, ми можемо повернути собі це почуття, нехай і в короткостроковій перспективі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому уникають серйозних стосунків жінки та чоловіки.