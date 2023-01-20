Бабочки запорхают в животе. Ученые назвали простой способ вернуть огонек в отношения

Исследователи отмечают, что это простое действие позволит не только вернуть искру в отношения, но и поддерживать страсть годами.

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Когда люди живут вместе много лет, слишком многое может встать на пути — быт съедает отношения, искра угасает и, кажется, что вернуть влюбленность и страсть не представляется возможным, пишет Daily Mail.

Однако психологи из Университета Сент-Луиса (Миссури, США) уверены, что нашли чрезвычайно простой и эффективный способ вернуть огонек в отношения и все, что вам для этого потребуется — фото партнера.

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В исследовании приняли участие 25 женатых людей, которые знали своих партнеров в среднем 11,9 лет. Участников попросили рассказать о продолжительности своего брака, а также оценить уровень увлечения и привязанности к своему партнеру. Далее реципиентам показали набор из 25 фотографий, каждая из которых появлялась на экране монитора всего на секунду.

Исследователи отмечают, что реципиентам показывали два вида фотографий:

неинтимные фото супругов — одних, с ними или с компании; нейтральные изображения без супругов.

Перед показом какого-либо фото на экране также всплывала надпись. Фото супругов сопровождались фразами типа: "подумайте об одной хорошей черте характера партнера" или "подумайте о чем-то милом, что сделал ваш супруг". Нейтральные же фото не сопровождались фразами, направленными на эмоции, например, "этот человек исполняет свою мечту о дельтапланеризме" или "этот человек празднует свое 100-летие". После этого участникам необходимо было использовать ползунок, чтобы отметить уровень своего увлечения и привязанности к партнеру, а также удовлетворенности своим браком.

Кроме того, ученые отслеживали активность головного мозга реципиентов с помощью электроэнцефалографии. Исследователи обнаружили, что у участников фиксировался поздний положительный потенциал (ППП) — по сути, это напряжение электрической активности мозга, указывающее на эмоциональное возбуждение.

Исследователи проанализировали полученные данные и смогли определить, какие образы усиливают чувства к партнеру и как на них влияют предшествующие положительные утверждения. Реципиенты заявили, что когда фото не сопровождалось заявлением об эмоциональной регуляции, они сами испытывали большее увлечение, привязанность и удовлетворение браком при виде фото своего супруга.

Ученые обнаружили, что фразы показываемые на экране перед изображениями партнера никак не влияют на эмоции реципиентов. В результате исследователи пришли к выводу, что простое наличие фото партнера на вашем столе или в кошельке, например, уже само по себе увеличивает вашу привязанность к супругу, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Таким образом исследователи полагают, что простое просматривание фото партнера может буквально за секунду вернуть искру в отношения, а также увеличить вашу привязанность к партнеру, вернуть чувство влюбленности и даже усилить чувство удовлетворенности браком.

Авторы исследования отмечают, что просмотр фото партнера можно использовать в качестве простой и эффективной стратегии работы над отношениями. Нет ничего лучше "бабочек в животе", которые мы чувствуем в начале новых отношений, однако сохранить их "живыми" в течение многих лет не всегда легко. Впрочем, ученые полагают, что просматривая фото партнеров, мы можем вернуть себе это чувство, пусть и в краткосрочной перспективе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему избегают серьезных отношений женщины и мужчины.