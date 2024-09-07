Біля Одеси через російський флот гинуть дельфіни: науковці б'ють на сполох (фото)

Потрапляючи у зону опромінення навігаційних приладів суден, дельфіни отримують потужну акустичну травму, зазначив Іван Русєв. У тварин, не виключено, може виникати декомпресійна хвороба, яка призводить до паралічу або смерті.

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Протягом останніх днів море винесло на узбережжя в Грибівці Одеської області дитинча дельфіна — білобочки. Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

За його словами, внаслідок використання гідролокаторів, які діють на деяких суднах російського військового флоту біля Новоросійську та окупованого Криму, створюються потужні хвилі, які негативно впливають на здоров'я тварин.

Потрапляючи у зону опромінення навігаційних приладів суден, дельфіни отримують потужну акустичну травму.

При ураженні органів навігації та слуху, дельфіни не можуть застосувати ехолокацію, тобто стають фактично "сліпими" та втрачають акустичний контроль над середовищем та не можуть орієнтуватися в просторі.

"В результаті вони потрапляють на усілякі перешкоди, зокрема й міни, розбиваються об скелі. І головне — такі "паралізовані" дельфіни не можуть вполювати рибу та швидко виснажуються", — зауважив науковець.

Загиблий дельфін

Ослаблені від удару гідролокаторів, тварини втрачають імунітет і стають об'єктом зараження збудниками інфекцій. Окрім того, не виключено, що у дельфінів при різкому спливанні на поверхню моря виникає декомпресійна хвороба, коли розчинений в крові і тканинах організму азот починає виділятися у вигляді бульбашок, які блокують кровотік. При тяжкій формі така газова емболія може призвести до паралічу або смерті тварини.

І тільки знищення російського флоту дасть шанс дельфінам відчути полегшення життя, наголосив Іван Русєв.

Нагадаємо, раніше у Військово-морських силах ЗСУ розповідали, що російські військові в тимчасово окупованому Криму тримають дельфінів і використовують їх для досягнення своїх цілей.

У грудні 2023 року Фокус писав, що через потужний шторм у Севастопольській бухті втекли бойові дельфіни.