100-річний шторм допоміг утекти російським бойовим дельфінам: чи зуміють вони вижити

Стихія зруйнувала загони, у яких росіяни тримали своїх військових дельфінів у Севастопольській бухті в окупованому Криму.

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Раніше цього тижня ураган обрушився на Чорне море та завдав шкоди узбережжю: стихія вирувала з такою силою, що цей шторм назвали найсильнішим за останні 100 років. Відомо, що через столітній шторм сильно постраждала Севастопольська бухта в окупованому Криму, де російський військово-морський флот утримував своїх військових дельфінів, пише IFLScience.

Цю інформацію виявив журналіст і OSINT-аналітик HI Sutton, коли вивчав недавні супутникові знімки. За його словами, наразі складно сказати, чи перебувають тварини все ще у своїх загонах, чи вони все ж змогли скористатися шансом і кинули загони. За словами Саттона, попередній аналіз показує, що загони для дельфінів у Севастопольській гавані зникли на 100% унаслідок 100-річного шторму, який обрушився на півострів.

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Зазначимо, що вчені та військово-морські сили багатьох країн давно підозрюють, що російський військово-морський флот використовує бойових дельфінів для захисту в Чорному морі. Згідно із супутниковими знімками, ще на початку лютого 2022 року біля входу в Севастопольську гавань буде встановлено два загони для дельфінів. Аналітики припускають, що росіяни використовують дельфінів для захисту російських військових кораблів, які можуть бути виведені з ладу підводними силами.

Росія — не єдина, хто використовує дельфінів для водного захисту. Багато військово-морських сил також використовують дресованих дельфінів і китів для виконання певних завдань, наприклад:

захисту суден і баз;

вилучення об'єктів із морського дна;

виявлення мін.

До слова, відомо, що, крім дельфінів, російський флот також використовував у своїх цілях білух. Наприклад, у 2019 році у водах Норвегії помітили білуху, яку запідозрили в шпигунстві.

Що стосується військових дельфінів, за словами вчених, якщо їм дійсно вдалося втекти із загонів, надалі вони досягнуть успіху в Чорному морі. Річ у тім, що в цих водах мешкають й інші підвиди афалін, а також інші китоподібні, а тому бойові дельфіни, які втекли, не зіткнуться з особливими проблемами в Чорному морі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, навіщо російський флот масово вербує дельфінів у Чорному морі.