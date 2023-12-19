Сплеск смертей: у Чорному морі масово гинуть дельфіни через екоцид РФ, — розслідування (фото)

Міжнародні фахівці кажуть, що загибель такої кількості дельфінів незворотньо вплине на екосистему Чорного моря загалом.

Related video

Від березня 2022 року на узбережжях різних чорноморських країн регулярно знаходять мертвих дельфінів. Їхні тіла викидало хвилями на берег і раніше, проте від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну фахівці фіксують сплеск смертей дельфінів. Про це йдеться у великому розслідуванні видання NGL.media.

У листопаді 2022 року Володимир Зеленський під час саміту країн G20 заявив, що внаслідок російської агресії у Чорному морі знищено 50 тисяч дельфінів. Така кількість є п’ятою частиною усієї популяції дельфінів. Їхня загибель вплине на усю екосистему моря.

Важливо

У Криму зникли бойові дельфіни після шторму, — OSINT-аналітики (фото)

Як працює російська пропаганда у галузі екології

Російськи екологи не могли це ігнорувати, з огляду на появу мертвих дельфінів у Криму. Без жодних доказів вони заявили, що це результат "інфекції", яка "рано чи пізно мине". І закрили тему.

Науковці з різних чорноморських країн виявили закономірності, що підтверджують пряму причетність росіян до масової загибелі дельфінів.

"Ми також систематизували на інтерактивній карті усі задокументовані випадки виявлення мертвих дельфінів", — йдеться у дослідженні NGL.media.

Вперше загиблого за дивних обставин дельфіна виявили 27 березня 2022 року.

Тоді доктор біологічних наук, керівник наукового відділу природного парку "Тузлівські лимани" на Одещині Іван Русєв отримав у месенджері незвичайне фото мертвого дельфіна.

"Свіженький, без слідів сіток чи відрізних плавців. Відразу ясно — щось не так", — розповідає Русєв.

Вперше загиблого за дивних обставин дельфіна виявили 27 березня 2022 року Фото: ngl.media

За два роки до початку великої війни фахівці усіх чорноморських країн (окрім Росії) нарахували близько 250 тис. дельфінів трьох видів.

За словами Русєва, через війну у Чорному морі загинуло близько 50 тисяч дельфінів. Саме він першим назвав ці втрати і саме це привернуло до теми увагу світової преси. Водночас це викликало багато запитань про те, як взагалі таке можна порахувати.

Міжнародні фахівці підтвердили катастрофу в Чорному морі Фото: ngl.media

"Викинуті на берег останки не показують реальної смертності тварин. Частина з них залишається на дні, їхні легені наповнюються водою і вони тонуть. Іще частину викидає на берег, але невдовзі забирає хвилями. Мої колеги з різних країн, зокрема США, проводили дослідження, [які доводять] що тільки 6-8% трупів викидає на берег. Ми підрахували знайдених дельфінів на узбережжі у 2022 році і так вийшли на цифру 50 тисяч", — пояснив Іван Русєв.

Міжнародні фахівці підтвердили катастрофу

Ці втрати підтверджує і група українських та польських науковців.

"За три місяці від лютого 2022-го року загинули від 37500 до 48000 китоподібних" — стверджують вони у статті у престижному британському науковому журналі Biology Letters, опублікованій навесні 2023 року.

Кілька гіпотез підвищеної смертності дельфінів

Фахівці називають декілька причин загибелі тварин у Чорному морі.

Акустичний вплив і вибухова травма — наслідки дії радарів, вибухових або мінно-вибухових травм, стресу та ушкоджень від пусків ракет (оскільки росіяни запускають крилаті ракети з підводних човнів). Ці наслідки триватимуть роками, як масова контузія людей. Інтоксикація — отруєння речовинами, зокрема боєприпасами чи пальним, компонентами ракетного пального. Стрес — наслідки дії нетипового підводного шуму. Російські кораблі та вибухи з них відлякують рибу (кормову базу дельфінів), спричиняють її міграцію. Тоді китоподібні мають мігрувати слідом за ними і втрачають звичні для них ареали. Інфекція, що спричинив єдиний патоген або комбінований. Він міг потрапити у воду, зокрема, внаслідок бойових дій, наприклад, внаслідок руйнування каналізаційних мереж.

"Ми розглядаємо багато сценаріїв і, як ви бачите, вони так чи інакше пов’язані з бойовими діями. Це те, що ми як науковці намагаємося донести світовій спільноті: війна завдає непоправної шкоди природі", — підсумовують вчені.

Важливо

"Мовчання — це злочин": в ОП показали наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС (фото)

Прокуратура розслідує справу за фактом екоциду

Через масову загибель морських ссавців на пляжах Одещини обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом екоциду.

Правоохоронці відкрили справу влітку 2022 року, тоді ж звучали паралелі з масштабним екоцидом у Перській затоці, коли військові Іраку підірвали нафтові свердловини Кувейту і у 1991 році. Це був перший приклад покарання агресора саме за шкоду довкіллю. Компенсаційна комісія ООН розглядала всі претензії за втрати та збитки, завдані Кувейту внаслідок військового вторгнення. Виплати могли отримати і люди, і організації, постраждалі від дій іракської армії.

Нагадаємо, дії окупантів є очевидним актом екоциду та воєнним злочином і у разі підриву Каховської ГЕС. Про замінування греблі ГУР попереджало ще у квітні 2022 року.

Нагадаємо, 6 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти підірвали Каховську ГЕС. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що під загрозою затоплення перебуває 80 населених пунктів. Уряд оголосив евакуацію.