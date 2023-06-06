Панічна спроба РФ завадити деокупації українські території: ГУР про підрив Каховської ГЕС

Дії окупантів є очевидним актом екоциду та воєнним злочином, кажуть у розвідці. Про замінування греблі ГУР попереджало ще у квітні 2022 року.

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6 червня близько 2:30 ночі російські окупанти підірвали греблю Каховського водосховища. У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що так РФ намагається зупинити наступ.

Дії російських окупантів на Каховській ГЕС у ГУР назвали актом екоциду й очевидним воєнним злочином. Підрив греблі матиме вплив не тільки в межах України, але й на екосистему всього Чорноморського регіону. Також злочин посилює загрозу ядерної катастрофи, бо спеціальні охолоджувальні ставки на Запорізькій АЕС набирали воду в Дніпрі, і вони залежать від рівня води.

Ще у квітні минулого року розвідники фіксували, що окупанти проводили роботи із замінування Каховської ГЕС майже одразу після окупації гідроустанови. На самій греблі стояли тентовані вантажівки з вибухівкою. Тому в ГУР заявляють, що теракт є спробою ускладнити дії української армії.

"Цей терористичний акт є ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських Сил Безпеки й Оборони. Він стане вагомим доказом на міжнародному трибуналі, який, безсумнівно, очікує на кожного причетного до здійснення воєнних злочинів на території України", — підсумували в ГУР.

Нагадаємо, 6 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти підірвали Каховську ГЕС. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що під загрозою затоплення перебуває 80 населених пунктів. Уряд оголосив евакуацію.