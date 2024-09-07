Возле Одессы из-за российского флота гибнут дельфины: ученые бьют тревогу (фото)

Попадая в зону облучения навигационных приборов судов, дельфины получают мощную акустическую травму, отметил Иван Русев. У животных, не исключено, может возникать декомпрессионная болезнь, которая приводит к параличу или смерти.

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В течение последних дней море вынесло на побережье в Грибовке Одесской области детеныша дельфина — белобочки. Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

По его словам, в результате использования гидролокаторов, которые действуют на некоторых судах российского военного флота возле Новороссийска и оккупированного Крыма, создаются мощные волны, негативно влияющие на здоровье животных.

Попадая в зону облучения навигационных приборов судов, дельфины получают мощную акустическую травму. При поражении органов навигации и слуха, дельфины не могут применить эхолокацию, то есть становятся фактически "слепыми" и теряют акустический контроль над средой и не могут ориентироваться в пространстве.

"В результате они попадают на всевозможные препятствия, в том числе и мины, разбиваются о скалы. И главное — такие "парализованные" дельфины не могут поймать рыбу и быстро истощаются", — отметил ученый.

Погибший дельфин

Ослабленные от удара гидролокаторов, животные теряют иммунитет и становятся объектом заражения возбудителями инфекций. Кроме того, не исключено, что у дельфинов при резком всплытии на поверхность моря возникает декомпрессионная болезнь, когда растворенный в крови и тканях организма азот начинает выделяться в виде пузырьков, которые блокируют кровоток. При тяжелой форме такая газовая эмболия может привести к параличу или смерти животного.

И только уничтожение российского флота даст шанс дельфинам почувствовать облегчение жизни, подчеркнул Иван Русев.

Напомним, ранее в Военно-морских силах ВСУ рассказывали, что российские военные во временно оккупированном Крыму держат дельфинов и используют их для достижения своих целей.

В декабре 2023 года Фокус писал, что из-за мощного шторма в Севастопольской бухте сбежали боевые дельфины.