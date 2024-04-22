ВС РФ используют дельфинов в Крыму: командование объяснило цель россиян

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что для дельфинов охрана акватории Черного моря — это такая же игра, как и для собаки. Поэтому в основном их используют, чтобы вытолкать на поверхность подводного диверсанта.

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Российские военные во временно оккупированном Крыму держат дельфинов и используют их для достижения своих целей. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, использование дельфинов очень дорого, и позволить себе такое может крайне узкий круг стран.

При этом отвечая на вопрос ведущего о том, могут ли захватчики повесить на дельфинов взрывчатку, Плетенчук выразил сомнение в таком варианте развития событий.

"Последнее, что они сделают, — это повесят на них взрывчатку. Поскольку на самом деле несколько преувеличен вообще весь этот кейс в инфопространстве с этими дельфинами. Там их около десяти", — рассказал представитель ВМС ВСУ.

Также он отметил, что их тренировка происходит так же как обычных собак. При этом по интеллекту дельфины несколько превышают собак.

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"Скорее всего, их обучают охране акватории. Поэтому для них это такая же игра, как для собаки. И в основном они предназначены для того, чтобы просто вытолкать на поверхность подводного диверсанта. Такой основной функционал на них возлагается", — рассказал Дмитрий Плетенчук.

В то же время он добавил, что можно вооружить дельфина. Таким образом он убивает человека, хотя не понимает этого. "Однако это все равно достаточно узкий функционал. Речь идет об очень специфической сфере, для которой нужны достаточно профессиональные специалисты и условия содержания этих животных — они так же достаточно финансово непростые", — пояснил спикер ВМС ВСУ.

В декабре 20223 года Фокус писал, что из-за 100-летнего шторма в Севастопольской бухте сбежали боевые дельфины.

Также 25 января 2023 года в оккупированном Крыму наказали руководителя дельфинария из-за того, что тот выпустил дельфинов в открытое море.