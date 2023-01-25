В Крыму наказали директора дельфинария, который выпустил животных в открытое море

Владелец частного дельфинария в Севастополе осенью прошлого года выпустил на волю четырех афалин. По словам мужчины, у него не было средств для их содержания.

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Осенью прошлого года владелец расположенного в Севастополе частного дельфинария Flipper и директор ООО "Биологическая станция" Владимир Калниболотский выпустил в Черное море четырех дельфинов. Прокуратура РФ в оккупированном Крыму оштрафовала бизнесмена, посчитав, что животные не были приспособлены для жизни в свободной среде. Об этом сообщает агентство "РИА Новости Крым".

2 ноября Калниболотский выпустил в парке Победы на свободу четырех афалин — двух самок и двух самцов. Животные принадлежали бизнесмену с 2012 года.

[ + – ] Момент выпуска животных засняли прохожие

Позже директор заявил, что у него не хватало средств на корм и содержание дельфинов. При этом он подчеркнул, что подготовил афалин к возвращению в дикую природу.

Однако оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на неназванных специалистов утверждал, что животные провели слишком много времени в неволе и не смогут выжить в открытом море.

Против Калниболотского возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

Российская прокуратура начала проверять деятельность дельфинария. В результате расследования правоохранительные органы постановили, что кроме безответственного обращения с животными, там отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на корма.

Калниболотского оштрафовали на общую сумму свыше 250 тыс. рублей [133 тыс. грн].

Как уточняют СМИ, утром 3 ноября в Севастополе начали операцию по поиску дельфинов. В выходах в акваторию участвовали сотрудники Севприроднадзора, волонтеры организации "Безмятежное море", специалисты Института биологии Южных морей. Поиски продолжались 1,5 месяца, однако результатов не принесли.

Напомним, доктор биологических наук Иван Русев, представляющий Национальный природный парк "Тузловские лиманы", в конце прошлого года говорил, что из-за российской агрессии в Черном море погибли не менее 50 000 дельфинов. По его словам, понадобятся десятки лет, чтобы восстановить популяцию морских животных, и это при условии, что война завершится сейчас.