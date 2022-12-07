Из-за российской агрессии в Черном море погибли не менее 50 000 дельфинов, — эколог (видео)

По оценкам украинских экологов, в Одесской области, Крыму, у берегов Болгарии, Турции и Румынии были найдены порядка 2500 погибших особей дельфинов. Но только 5% погибших морских обитателей волны прибивают к берегу.

Related video

Сотрудники Национального природного парка "Тузловские лиманы" собирают доказательства того, что от российской агрессии в Украине серьезно пострадали также и представители фауны. Экологи, намеревающиеся привлечь РФ к ответственности за экоцид дельфинов, сняли видеосюжет о гибели животных из-за деятельности ВС РФ в Черном море. Ролик опубликован на YouTube-канале UNITED24.

Доктор биологических наук Иван Русев, представляющий Национальный природный парк "Тузловские лиманы", регулярно освещает вопрос гибели дельфинов в Черном море из-за вторжения российских войск в Украину. В опубликованном видео он держит в руках череп дельфина-белобочки, большая популяция которых прежде обитала в северо-западной части Черного моря.

[ + – ] Сюжет о гибели дельфинов

Сообщается, что с начала масштабного вторжения российских войск в Украину больше других животных пострадали черноморские дельфины. В Одесском регионе, Крыму, у берегов Болгарии, Турции и Румынии были обнаружены около 2500 погибших особей. Однако, по данным Национального океанографического агентства, только 5% погибших дельфинов морские волны прибивают к берегу.

Иван Русин оценивает, что с начала масштабной войны погибло по меньшей мере 50 тысяч дельфинов.

"Понадобятся десятки лет, чтобы восстановить популяцию дельфинов, и это при условии, если война завершится сегодня", — отмечают авторы сюжета.

Согласно международному гуманитарному праву, это военное преступление, а украинские экологи говорят об экоциде.

"Мы готовим пакет документов для президента Зеленского, чтобы он издал указ о создании морского резервата площадью 3 тыс. км кв. для сохранения дельфинов в северо-западной части Черного моря", — написал эколог Иван Русин на своей странице в Facebook.

Напомним, что Украина начала расследование из-за массовой гибели дельфинов в Черном море. Основная причина гибели животных в Черном море — применение сонаров на российских кораблях.

Ранее Фокус сообщал о редком проявлении скорби среди дельфинов. Самка несла мертвого детеныша на спине. В Европе такое поведение морских млекопитающих наблюдается впервые.