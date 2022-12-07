Через російську агресію в Чорному морі загинули щонайменше 50 000 дельфінів, — еколог (відео)

За оцінками українських екологів, в Одеській області, Криму, біля берегів Болгарії, Туреччини та Румунії було знайдено приблизно 2 500 загиблих особин дельфінів. Але лише 5% загиблих морських мешканців хвилі прибивають до берега.

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Співробітники Національного природного парку "Тузловські лимани" збирають докази того, що від російської агресії в Україні серйозно постраждали також представники фауни. Екологи, які мають намір притягнути РФ до відповідальності за екоцид дельфінів, зняли відеосюжет про загибель тварин через діяльність ЗС РФ у Чорному морі. Ролик опубліковано на YouTube-каналі UNITED24.

Доктор біологічних наук Іван Русєв, який представляє Національний природний парк "Тузловські лимани", регулярно висвітлює питання загибелі дельфінів у Чорному морі через вторгнення російських військ в Україну. В опублікованому відео він тримає в руках череп дельфіна-білобочки, велика популяція яких раніше мешкала у північно-західній частині Чорного моря.

[ + – ] Сюжет про загибель дельфінів

Повідомляється, що від початку масштабного вторгнення російських військ в Україну більше за інших тварин постраждали чорноморські дельфіни. В Одеському регіоні, Криму, біля берегів Болгарії, Туреччини та Румунії було знайдено приблизно 2 500 загиблих особин. Однак, за даними Національного океанографічного агентства, лише 5% загиблих дельфінів морських хвиль прибивають до берега.

Іван Русин оцінює, що з початку масштабної війни загинуло щонайменше 50 тисяч дельфінів.

"Потрібні десятки років, щоб відновити популяцію дельфінів, і це за умови, якщо війна завершиться сьогодні", — зазначають автори сюжету.

Згідно з міжнародним гуманітарним правом, це воєнний злочин, а українські екологи говорять про екоцид.

"Ми готуємо пакет документів для президента Зеленського, щоб він видав указ про створення морського резервату площею 3 тис. км кв. для збереження дельфінів у північно-західній частині Чорного моря", — написав еколог Іван Русин на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що Україна розпочала розслідування через масову загибель дельфінів у Чорному морі. Основна причина загибелі тварин у Чорному морі — застосування сонарів на російських кораблях.

Раніше Фокус повідомляв про рідкісний прояв скорботи серед дельфінів. Самка несла мертве дитинча на спині. У Європі така поведінка морських ссавців спостерігається вперше.