У Криму покарали директора дельфінарію, який випустив тварин у відкрите море

Власник приватного дельфінарію у Севастополі восени минулого року випустив на волю чотирьох афалінів. За словами чоловіка, він не мав коштів для їх утримання.

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Восени минулого року власник розташованого у Севастополі приватного дельфінарію Flipper та директор ТОВ "Біологічна станція" Володимир Калніболотський випустив у Чорне море чотирьох дельфінів. Прокуратура РФ в окупованому Криму оштрафувала бізнесмена, вважаючи, що тварини не були пристосовані для життя у вільному середовищі. Про це повідомляє агентство "РИА Новости Крим".

2 листопада Калніболотський випустив у парку Перемоги на волю чотирьох афалінів — двох самок та двох самців. Тварини належали бізнесменові з 2012 року.

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Пізніше директор заявив, що у нього не вистачало коштів на корм та утримання дельфінів. Водночас він наголосив, що підготував їх до повернення в дику природу.

Однак окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв із посиланням на неназваних фахівців стверджував, що тварини провели надто багато часу у неволі і не зможуть вижити у відкритому морі.

Проти Калніболотського порушили кримінальну справу за статтею "Жорстоке поводження з тваринами".

Російська прокуратура почала перевіряти діяльність дельфінарію. Внаслідок розслідування правоохоронні органи ухвалили, що крім безвідповідального поводження з тваринами, там були відсутні ветеринарні супровідні документи на корми.

Калніболотського оштрафували на загальну суму понад 250 тис. рублів [133 тис. грн].

Як уточнюють ЗМІ, вранці 3 листопада у Севастополі розпочали операцію з пошуку дельфінів. У виходах в акваторію брали участь співробітники Севприроднагляду, волонтери організації "Безтурботне море", спеціалісти Інституту біології Південних морів. Пошуки тривали 1,5 місяця, проте результатів не дали.

Нагадаємо, доктор біологічних наук Іван Русєв, який представляє Національний природний парк "Тузловські лимани", наприкінці минулого року говорив, що через російську агресію в Чорному морі загинули щонайменше 50 000 дельфінів. За його словами, знадобляться десятки років, щоб відновити популяцію морських тварин, і це за умови, що війна завершиться зараз.