В Черном море из-за РФ массово гибнут дельфины: Украина начала расследование (фото)

С начала полномасштабного вторжения на побережье находят мертвых морских животных. Причиной является использование сонаров на российских кораблях.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры возбудили уголовное производство по факту экоцида – массовой гибели морских животных из-за военной агрессии России. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Как уточняется, с начала полномасштабной войны РФ против Украины на пляжах Одесской области находят большое количество погибших морских млекопитающих. Вероятной причиной их гибели называют использование гидролокаторов на подводных и надводных российских лодках.

"Сонары издают мощные звуки, негативно влияющие на здоровье животных", – уточняет пресс-служба.

[ + – ] Специалисты осматривают погибших животных.

В настоящее время специалисты провели вскрытие погибших морских свиней и дельфинов белобочка, найденных на побережьях. Образцы для проведения исследований отправят в Падуанский университет в Италии, а также в Ганноверский университет в Германии для специального изучения структур внутреннего уха животных.

[ + – ] Образцы погибших животных будут переданы для исследований в Италию и Германию.

Также Украина готовит запросы в Болгарию, Турцию и Румынию для установления аналогичных случаев гибели млекопитающих.

Пресс-служба Одесской прокуратуры, в свою очередь, проинформировала, что в проведении досудебного расследования помогают представители Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена, Научно-исследовательского учреждения "Украинский научный центр экологии моря", НПП "Тузловские лиманы" и ветеринарные врачи.

Напомним, главный координатор Оперативного штаба по фиксации экопреступлений Елена Криворучкина в интервью Фокусу рассказала о том, как заставить Россию заплатить за экопреступления.

В марте мы писали о том, что Путин и Шойгу планировали вырубку и продажу украинского леса на оккупированных территориях.