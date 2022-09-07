У Чорному морі через РФ масово гинуть дельфіни: Україна розпочала розслідування (фото)

З початку повномасштабного вторгнення на узбережжях знаходять мертвих морських тварин. Причиною є використання сонарів на російських кораблях.

Прокурори Одеської обласної прокуратури порушили кримінальне провадження за фактом екоциду — масової загибелі морських тварин через військову агресію Росії. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Як уточнюється, з початку повномасштабної війни РФ проти України на пляжах Одеської області знаходять велику кількість загиблих морських ссавців. Ймовірною причиною їх загибелі називають використання гідролокаторів на підводних і надводних російських човнах.

"Сонари видають потужні звуки, які негативно впливають на здоров'я тварин", — уточнює пресслужба.

[ + – ] Фахівці оглядають загиблих тварин

Наразі фахівці провели розтин загиблих морських свиней і дельфінів білобоких, знайдених на узбережжях. Зразки для проведення досліджень відправлять в Падуанський університет в Італії, а також у Ганноверський університет у Німеччині для спеціального вивчення структур внутрішнього вуха тварин.

[ + – ] Зразки загиблих тварин будуть передані для досліджень до Італії та Німеччини.

Також Україна готує запити до Болгарії, Туреччини та Румунії для встановлення аналогічних випадків загибелі ссавців.

Пресслужба Одеської прокуратури, зі свого боку, поінформувала, що в проведенні досудового розслідування допомагають представники Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена, Науково-дослідної установи "Український науковий центр екології моря", НВП "Тузловські лимани" та ветеринарні лікарі.

Нагадаємо, головна координаторка Оперативного штабу з фіксації екозлочинів Олена Криворучкіна в інтерв'ю Фокусу розповіла про те, як змусити Росію заплатити за екозлочини.

У березні ми писали про те, що Путін і Шойгу планували вирубування і продаж українського лісу на окупованих територіях.