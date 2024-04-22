ЗС РФ використовують дельфінів у Криму: командування пояснило мету росіян

Речник ВМС Дмитро Плетенчук наголосив, що для дельфінів охорона акваторії Чорного моря — це така ж гра, як і для собаки. Тому здебільшого їх використовують, аби виштовхати на поверхню підводного диверсанта.

Related video

Російські військові в тимчасово окупованому Криму тримають дельфінів і використовують їх для досягнення своїх цілей. Про це в етері телемарафону розповів прессекретар Військово-морських сил Збройних сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

За його словами, використання дельфінів — це дуже дорого, і дозволити собі таке може вкрай вузьке коло країн.

Відповідаючи на запитання ведучого про те, чи можуть загарбники повісити на дельфінів вибухівку, Плетенчук висловив сумнів у такому варіанті розвитку подій.

"Останнє, що вони зроблять, — це повісять на них вибухівку. Оскільки насправді дещо перебільшений узагалі весь цей кейс в інфопросторі з цими дельфінами. Там їх біля десяти", — розповів речник ВМС ЗСУ.

Також він наголосив, що їхнє тренування відбувається так само, як звичайних собак. Водночас за інтелектом дельфіни дещо перевищують собак.

Важливо

Не тому, що їм подобаються люди. Навіщо дельфіни насправді катаються на хвилях перед човнами

"Найімовірніше, їх навчають охорони акваторії. Тому для них це така ж гра, як для собаки. І здебільшого вони призначені для того, щоб просто виштовхати на поверхню підводного диверсанта. Такий основний функціонал на них покладається", — розповів Дмитро Плетенчук.

Водночас він додав, що можна озброїти дельфіна. Так той убиває людину, хоча не розуміє цього. "Однак це все одно досить вузький функціонал. Ідеться про дуже специфічну сферу, для якої потрібні досить фахові спеціалісти й умови утримання цих тварин — вони так само досить фінансово непрості", — пояснив речник ВМС ЗСУ.

У грудні 20223 року Фокус писав, що через 100-річний шторм у Севастопольській бухті втекли бойові дельфіни.

Також 25 січня 2023 року в окупованому Криму покарали керівника дельфінарію через те, що той випустив дельфінів у відкрите море.