Підлеглі рекетири викрали та катували військового: депутат виявився ватажком банди (фото)

У СБУ повідомили, що задокументували, як рекетири викрали військового й побили його в лісі. За даними ЗМІ, затриманим є Юрій Пришедько, який влаштував "переворот" у міській раді та вже фігурував у п’яти справах.

У Дніпропетровській області викрили групу рекетирів, які тероризували та намагались тримати в страху мешканців регіону. Про це 18 листопада повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Лідером групи виявився депутат однієї з місцевих рад. За даними слідства, рекетири вимагали гроші у підприємців. Тих, хто відмовлявся платити "данину", викрадали й катували, погрожуючи вбивством.

Фото, зроблене правоохоронцями під час затримання Фото: СБУ Фото, зроблене правоохоронцями під час затримання Фото: СБУ

Правоохоронці задокументували, як банда "вибивала" з місцевого бізнесмена 2,5 мільйона доларів. З початку повномасштабної війни він мобілізувався у ЗСУ й нині служить у війську. За даними СБУ, фігуранти на трьох машинах "підрізали" автівку військовослужбовця й викрали його посеред дороги на шляху до місця базування підрозділу. Після цього постраждалого вивезли в лісопосадку, де годину били й погрожували фізичною розправою.

Згодом військового ув’язнили в завчасно підготовленому приміщенні. Після тортур його відпустили, щоб підприємець знайшов гроші й переоформив частину корпоративних прав на бізнес. Лідера рекетирів затримали, коли він знову погрожував чоловіку вбивством.

Під час обшуків у фігурантів вилучили вогнепальну зброю та готівку. У відомстві припустили, що вона була отримана незаконно. Затриманому оголосили підозру за двома статтями — про вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, та з погрозою насильства, а також незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото, зроблене правоохоронцями під час обшуків Фото: СБУ Фото, зроблене правоохоронцями під час обшуків Фото: СБУ

Затриманий — Юрій Пришедько: що про нього відомо

У LIGA.net з посиланням на джерело у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про депутата Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Юрія Пришедька.

За даними руху "Чесно", у 2020 році Пришедько балотувався до Дніпропетровської обласної ради, але обраний не був. Того ж року він був обраний до Підгородненської міської ради від партії "Блок Вілкула "Українська перспектива". Політик є засновником і директором ТОВ АПК "Спаський".

Фото Юрія Пришедька Фото: Юрій Пришедько / Facebook

У виданні "СтопКор" інформували, що Пришедько здійснив "переворот" у Підгородненській міськраді, ймовірно, підкупивши або залякавши депутатів для звільнення мера Андрія Горба. Відповідне звинувачення опублікував і сам Горб.

За даними ЗМІ, депутат фігурує у п’яти кримінальних справах (про підпали, пошкодження трактора, знищення урожаю та шахрайство зі зловживанням службовим становищем). Заснований ним агропромисловий комплекс займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, а також гуртовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Фото Юрія Пришедька Фото: Юрій Пришедько / Facebook

Місцеві жителі описували Пришедька як типового "бандита з 90-х", який попри штраф демонстративно спілкується російською мовою. У 2022 році чоловік, якого називали неофіційним "тілоохоронцем" депутата, виявився причетним до справи про вбивство військового.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь в операції СБУ, в результаті якої затримали "крота" російської розвідки. Агент служив у війську командиром одного з підрозділів ССО.

14 листопада в СБУ інформували, що повідомили про підозру у державній зраді нардепу. Депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що йдеться про парламентаря Євгенія Шевченка.