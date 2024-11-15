СБУ затримала підполковника ССО за підозрою в держзраді: деталі (відео)

Правоохоронці стверджують, що командир одного з підрозділів Сил спецоперації був завербований до повномасштабного вторгнення через знайомих у Росії, з якими він підтримував зв'язок. Фігурант мав допомогти росіянам влаштувати засідку на операторів ССО на окупованих територіях.

Служба безпеки України змогла затримати "крота" російського ГРУ, який передавав противнику інформацію про плани Сил оборони. В операції брав участь також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, написали в СБУ.

Затриманий, за даними спецслужб, є "розконсервованим" агентом військової розвідки противника. Крім того, в Україні він відомий, як підполковник і командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій. Ворожим спецслужбам вдалося його завербувати ще до початку повномасштабної війни.

"Навесні 2024 року його дистанційно "активував" кадровий співробітник російського ГРУ і визначив завдання: передавати рашистам плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога. Найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках", — йдеться в повідомленні.

Для виконання завдань підполковник використовував своє службове становище і тим самим оперативно отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів Сил оборони, про їхнє озброєння і цілі.

Ці дані росіяни хотіли використати для того, щоб ліквідувати українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами. Також затриманий ділився з противником інформацією про інші підрозділи Сил оборони.

Усе це стало відомо військовій контррозвідці СБУ, внаслідок чого зрадника затримали, попередньо задокументувавши його злочини. Одночасно було проведено комплексні заходи для забезпечення безпеки локацій Сил оборони.

Завербували фігуранта за допомогою його приятелів із Росії, з якими він продовжив підтримувати зв'язок. Під час обшуків у нього знайшли та вилучили засоби конспіративного зв'язку, комп'ютерну техніку, мобільний телефон і накопичувачі інформації.

"Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна", — ідеться в повідомленні.

Затримання підполковника ССО: реакція командування

У Силах спеціальних операцій ЗСУ підтвердили інформацію, яку опублікувала СБУ. Командуванню було відомо про слідчі дії щодо цього військовослужбовця і допомагало в проведенні операції із затримання агента ГРУ.

"Поки оператори ССО виконують бойові завдання в тилу ворога на тимчасово окупованих територіях, на жаль, трапляються ті, хто намагається перешкоджати зсередини. ССО продовжують виконувати завдання, знищувати ворога та звільняти українську землю від окупантів", — ідеться в повідомленні.

У командуванні також додали, що всі ті, хто думає, що зможе завадити українським захисникам і тим самим поставити життя воїнів під загрозу, обов'язково будуть викриті й відправлені за ґрати.

У СБУ та ССО не називали імені та прізвища фігуранта.

Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що харків'янин допомагав "Роскосмосу" з налаштуванням супутників-шпигунів. Космічні системи потрібні РФ для виявлення ЗСУ та коригування вогню. За даними СБУ, український підприємець навіть дозволив ворогу використовувати полігон своєї компанії.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що в Харкові затримали агента російського ГРУ. 63-річна жінка пропонувала військовослужбовцям допомогу з припиранням, щоб "зливати" про них дані ворогу.