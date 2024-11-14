СБУ вручила підозру у держзраді скандальному нардепу Шевченку: що відомо

Правоохоронці повідомили, що фігурант поширював фейки та налагоджував "схеми" у Білорусі. Депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що під слідством — Євгеній Шевченко.

Народний депутат України отримав підозру у державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це 14 листопада повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Докази збирали СБУ, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора. За даними слідства, парламентар систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах РФ.

Зокрема, як повідомили у відомстві, він масово поширював фейки ворожої пропаганди щодо подій в Україні та її зовнішньополітичного курсу. У жовтні-листопаді цього року фігурант розповсюджував викривлену інформацію про командування Сил оборони та настрої суспільства.

"Для "розгону" кремлівських наративів він активно використовував свої канали у відеохостингу Ютуб і Телеграм, а також ефіри в українських та ворожих ЗМІ. Незалежна експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України", — зауважили в СБУ.

Фото, зроблене правоохоронцями під час оголошення підозри Фото: СБУ

Також слідчі отримали дані, що у 2020-2023 роках нардеп неодноразово їздив у Білорусь, де спілкувався з чиновниками й налагоджував "схеми". Йдеться про закупівлі для підконтрольних політику компаній електроенергії та аміачних добрив за заниженою ціною.

"У подальшому афілійовані йому комерційні структури продавали відповідні ресурси за штучно завищеною ціною для одержання надприбутків. Як свідчать матеріали провадження, для реалізації оборудок нардеп залучав підставних осіб, зокрема нерезидентів підконтрольних йому фірм", — передали правоохоронці.

У виданні "Бабель" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підозру було вручено депутату Євгенію Шевченку. Це підтвердив і нардеп Олексій Гончаренко.

Пост Олексія Гончаренка від 14 листопада Фото: Скриншот

Нагадаємо, нещодавно нардеп Євгеній Шевченко опинився у центрі скандалу через заклик до мирних переговорів та пропозицію "з’їздити в Мінськ". Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що деякі депутати "роблять велику помилку в інтересах РФ" та "заплуталися в питаннях національної безпеки".

11 листопада Шевченко закликав колегу Олександра Дубінського готуватись його зустрічати, натякнувши на власний арешт.