"Давай Вова, давай!": все, що відомо про новий скандал навколо нардепа Шевченка (скриншоти)

Євгеній Шевченко закликав українського президента "почати діалог" та заявив, що знов може посприяти та з'їздити у Білорусь до Олександра Лукашенка.

Народний депутат Євгеній Шевченко заявив, що написав листа новообраному президенту США Дональду Трампу з проханням посприяти припиненню "скочування України в диктатуру". А потім написав пост російською мовою, закликавши президента України Володимира Зеленського йти на діалог із державою-агресором — Росією. Фокус зібрав все, що відомо про скандал.

Все почалось із поста Євгенія Шевченко в Telegram

"Пора товариш президент починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти. Але країна важливіша за особисті амбіції. Я допоможу якщо що. Знову з'їжджу в Мінськ. Усе вирішимо. Ти тільки почни. А не хочеш, тебе змусять піти. І змусять тебе ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західного світу", — написав Шевченко російською мовою, далі він також продовжив російською.

Перший пост Євгенія Шевченко Фото: Скриншот

Ще в одному пості Шевченко анонсував, що внесе до Верховної Ради якийсь законопроєкт, щоб покінчити з "політичними переслідуваннями народних депутатів України".

Другий пост Євгенія Шевченко Фото: Скриншот

"Олександр Дубінський, Артем Дмитрук, Нестор Шуфрич, — усі мають повернутися до зали парламенту. Як і мають бути припинені кримінальні переслідування щодо громадських діячів: Геннадія Балашова, Дениса Єлисеєвича, Руслана Коцаби і навіть Олексія Арестовича, та інших… Усі вони, і багато інших, мають повернутися в Україну, маючи можливість вільно і спокійно продовжувати вести свою просвітницьку роботу", — заявив нардеп.

Також він зауважив, що вже "написав листа Дональду Трампу і Джей Де Венсу щодо сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури і беззаконня, а також повернення демократії і свободи слова в політичне життя України".

Скандал із нардепом Шевченко: як відреагували у ОП?

Глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на висловлювання нардепа Шевченко в своєму Telegram, зазначивши, що єдиний шлях до перемоги України у війні проти агресора лежить через План перемоги України і Формулу миру президента Зеленського.

Реакція Андрія Єрмака на пост Євгенія Шевченко Фото: Скриншот

"Деякі народні депутати схоже заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни. Якщо у їх головах національні інтереси = поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах РФ. План перемоги України, Формула миру — це шлях до справедливості", написав Єрмак.

Також відреагувала заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Вона назвала його "розвідником, геополітиком і геостратегом" та заявила, що він помилився із вибором тону, якщо звертався до Володимира Зеленського.

"Ви явно помилились з вибором тону. Бо хамити не треба! Незалежно від того, що саме ви хочете сказати Голові нашої держави Україна. Але, все ж таки, думаю, що в тому пості ви звертались до президента РФ. Бо по змісту все в принципі підходить. Тоді все ок", — написала Верещук.

Реакція Ірини Верещук на пост Євгенія Шевченко Фото: Скриншот

Шевченко вже 8 листопада відреагував і на пост Єрмака, заявивши, що "Андрію, не варто далі усувати і цькувати Народних депутатів України. Це не піде на користь Україні. Твій пост уже читають у США".

Пост-реакція Євгенія Шевченко на пост Андрія Єрмака Фото: Скриншот

На цей пост нардепа у Офісі президента поки що не відреагували.

Скандал із нардепом Шевченко: як відреагували у ГУР?

Про розвідника Ірина Верещук згадала недаремно. Адже в у травні 2023 року начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зізнавався, що народний депутат Шевченко вів таємні переговори із президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб.

"Ми користуємося його комунікаціями, його зв'язками. У принципі, ніколи це сильно не приховували, і він ефективний у цьому процесі. Пан Шевченко досить давно нам допомагає, і ніколи не відмовлявся допомогти, коли ми до нього зверталися", — казав Буданов.

8 листопада в ГУР заявили, що Євгеній Шевченко не є співробітником ГУР.

"Вказана особа — не співробітник ГУР", — сказав в коментарі РБК-Україна представник ГУР Андрій Юсов.

Однак волонтер Сергій Стерненко нагадав, що Євгенія Шевченко має посвідчення Головного управління розвідки, строк дії якого закінчився у березні 2024 року.

Посвідчення Євгенія Шевченка ГУР Фото: Скриншот

"То треба його судити за підробку документів", — зауважив Стерненко.

Що відомо про Євгенія Шевченка

Нардеп Шевченко відомий проросійськими заявами та дружбою із президентом Білорусі Олександром Лукашенко.

Євгеній Шевченко та Олександр Лукашенко Фото: БелТА

23 травня, коли у Білорусі примусово посадили літак "Ryanair" і затримали опозиціонера, засновника NEXTA Романа Протасевича, Шевченко хвалив у соцмережі Лукашенка.

24 травня 2021 року фракція "Слуга народу" вирішила виключити народного депутата Євгенія Шевченка зі свого складу.

В 2022 році Євгеній Шевченко прийшов до Верховної Ради у військовій формі та заявив, що "був у розвідці", його змусили піти.

Євгеній Шевченко у військовій формі Фото: Скріншот

Нагадаємо, Євгеній Шевченко запевняв, що після повномасштабного вторгнення Росії добровільно вступив до ЗСУ і зараз служить у військовій частині А0515 ГУР МО.

А в березні Шевченко намагався виїхати з України до Польщі, але Служба безпеки України затримала його та доставила до Києва.