Екс-"слуга" Шевченка спростував чутки про своє затримання на кордоні з Польщею (фото)

Парламентарій також повідомив, що вступив до лав ЗСУ та проходить службу у військовій частині А0515 – Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Виключений зі "Слуги народу" нардеп Євгеній Шевченко спростував інформацію про своє затримання співробітниками СБУ на кордоні. Відповідний пост з'явилася у Facebook парламентаря.

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За його словами, він деякий час не був на зв'язку, і в цей момент у соціальних мережах з'явилася інформація про затримання парламентаря на державному кордоні.

"Коли побачив в інтернеті цю нісенітницю (інформацію про затримання Шевченка співробітниками СБУ — ред.) — був здивований. Ніхто і ніде мене не затримував", — запевнив виключений зі "Слуги народу" парламентарій.

Шевченко також повідомив, що після повномасштабного вторгнення армії РФ добровільно вступив до лав Збройних сил України і зараз проходить службу в одній із військових частин.

"Офіційно повідомляю: я добровільно вступив до Збройних сил України. І зараз проходжу службу у військовій частині А0515 (Головне управління розвідки Міноборони — ред.). Україна непереможна! Разом до перемоги!" — додав нардеп у своєму Facebook.

[ + – ] Колишній "слуга народу" Євгеній Шевченко вступив до лав ЗСУ

Крім того, виключений із фракції "Слуга народу" Євгеній Шевченко оновив свою фотографію у Facebook і додав знімок, на якому він у військовій формі.

[ + – ] Нардеп Євгеній Шевченко вступив до лав ЗСУ

Варто зазначити, що останній пост Євгеній Шевченко публікував у своєму Facebook ще 27 лютого. Народний депутат, який неодноразово уславлював президента країни-агресора Олександра Лукашенка, анонсував можливе проведення переговорів білоруського лідера з Володимиром Зеленським.

"Майже добу працювали по дипломатичній лінії, щоб переконати й організувати розмову між Володимиром Зеленським і Олександром Лукашенком. Пішов діалог. Переговорам дано старт. Роблю все, щоб зупинити це божевілля Росії", — стверджував Шевченко, коментуючи повномасштабне вторгнення армії РФ.

[ + – ] Нардеп Євгеній Шевченко анонсував можливі переговори Зеленського з Лукашенком

Нагадаємо, 7 березня українські ЗМІ повідомили про те, що нардепа Євгенія Шевченка затримали співробітники СБУ. За даними журналістів, спецоперація проводилася на кордоні з Польщею, яку намагався перетнути виключений зі "Слуги народу" парламентарій.

Також Фокус розповідав, що у 2020 році Євген Шевченко вітав Олександра Лукашенка з перемогою на президентських виборах, результати яких відмовилися визнавати США, Україна, Євросоюз та інші. У січні 2022 року виключений зі "Слуги народу" нардеп прилітав до Казахстану, в якому відбувалися масові заворушення, і сподівався, що Росія скоро введе свої війська в бунтівну країну.