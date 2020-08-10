Нарвался на критику: Нардеп от "Слуги народа" поздравил Лукашенко с победой и вызвал скандал во фракции

Коллега по партии Елизавета Богуцкая негативно оценила поступок Евгения Шевченко, не скупясь на матерные слова.

Народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Евгений Шевченко опубликовал у себя Facebook поздравление действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко с победой на выборах, после чего получил массу критики от своих коллег по фракции и пользователей соцсети.

"Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы!", – написал народный избранник.

Кроме того, Шевченко поблагодарил Лукашенко за "душевное отношение к Украине".

На пост оперативно отреагировала коллега по партии Елизавета Богуцкая, крайне негативно оценив этот поступок и применив ненормативную лексику.

"Соболезную", – ответил ей Шевченко.

Некоторые пользователи подметили, что с таким поведением народных избранников и до поддержки Путина недалеко.

Сам Шевченко на претензии ответил, что данные экзитпола, представленные оппозиционеркой Светланой Тихановской являются ложью.

Поздравление Лукашенко в Facebook оставил еще один "слуга", Алекандр Дубинский. Он выразил удивление тем, что оппозиция не реагировала, когда били демонстрантов в США, в то время как разгон протестующих в Минске бурно критикует.

"Улицу не надо бояться, а на попытки беззакония – отвечать законом", – написал он.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка на выборах составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.