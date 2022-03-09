Экс-"слуга" Шевченко опроверг слухи о своем задержании на границе с Польшей (фото)

Парламентарий также сообщил, что вступил в ряды ВСУ и проходит службу в воинской части А0515 — Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Исключенный из "Слуги народа" нардеп Евгений Шевченко опроверг информацию о своем задержании сотрудниками СБУ на границе. Соответсвующий пост появился в Facebook парламентария.

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По его словам, он некоторое время не был на связи и в этот момент в социальных сетях появилась информация о задержании парламентария на государственной границе.

"Когда увидел в Интернете эту ерунду (информацию о задержании Шевченко сотрудниками СБУ — ред.) — был удивлен. Никто и нигде меня не задерживал", — заверил исключенный из "Слуги народа" парламентарий.

Шевченко также сообщил, что после полномасштабного вторжения армии РФ добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины, и в данный момент проходит службу в одной из воинских частей.

"Официально сообщаю: я добровольно вступил в Вооруженные силы Украины. И сейчас прохожу службу в воинской части А0515 (Главное управление разведки Минобороны — ред.). Украина непобедима! Вместе к победе!", — добавил нардеп в своем Facebook.

[ + – ] Бывший "слуга народа" Евгений Шевченко вступил в ряды ВСУ

Более того, исключенный из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко обновил свою фотографию в Facebook и добавил снимок, на котором он в военной форме.

[ + – ] Нардеп Евгений Шевченко вступил в ряды ВСУ

Стоит отметить, что последний пост Евгений Шевченко публиковал в своем Facebook еще 27 февраля. Народный депутат, который неоднократно прославлял президента страны-агрессора Александра Лукашенко, анонсировал возможное проведение переговоров белорусского лидера с Владимиром Зеленским.

"Почти сутки работали по дипломатической линии, чтобы убедить и организовать разговор между Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко. Пошел диалог. Переговорам дан старт. Делаю все, чтобы остановить это безумие России", — утверждал Шевченко, комментируя полномасштабное вторжение армии РФ.

[ + – ] Нардеп Евгений Шевченко анонсировал возможные переговоры Зеленского с Лукашенко

Напомним, 7 марта украинские СМИ сообщили о том, что нардепа Евгения Шевченко задержали сотрудники СБУ. По данным журналистов, спецоперация проводилась на границе с Польшей, которую пытался пересечь исключенный из "Слуги народа" парламентарий.

Также Фокус рассказывал, что в 2020 году Евгений Шевченко поздравлял Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, результаты которых отказались признавать США, Украина, Евросоюз и другие. В январе 2022 года исключенный из "Слуги народа" нардеп прилетал в Казахстан, в котором происходили массовые беспорядки, и выражал надежду, что Россия скоро введет свои войска в мятежную страну.