"Ждем ввода российских сил": экс-"слуга" Шевченко прилетел в мятежный Казахстан (видео)

Парламентарий пожелал революционерам мира и благоразумия, и предупредил, что насилие может привести к расколу страны.

Исключенный из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко прителел в Нурсултан на фоне масштабных протестов в Казахстане. Видеоролик из столицы нардеп опубликовал в своем Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Видео парламентарий записал напротив здания Сената в Нурсултане.

Евгений Шевченко также заснял издалека резиденцию президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Исключенный из "Слуги народа" нардеп успел рассказать, что в Нурсултане сегодня -32 градуса, и из-за сильного мороза ему тяжело говорить на камеру.

[ + – ] Исключенный из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко прителел в Казахстан

Несколькими часами ранее Евгений Шевченко в своем Facebook комментировал отставку с должности главы Совета безопасности Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Парламентарий предположил, что действующий президент Касым-Жомарт Токаев не сможет удержать ситуацию в стране под контролем и выразил надежду на скорое введение войск РФ в Казахстан.

"Назарбаев ушел! Утром я об этом писал. Думаю Токаев не удержит ситуацию под контролем. Не забываем, Казахстан член ОДКБ. Противовес НАТО. Ждем ввод российских сил в Казахстан", — написал Евгений Шевченко в своем Facebook.

Также нардеп пожелал жителям Казахстана "мира, благоразумия и порядка" и предупредил, что "насилие может привести к необратимым последствиям" и расколу страны на части.

[ + – ] Евгений Шевченко предупредил казахов о возможном расколе Казахстана

ОДКБ — Организация Договора о коллективной безопасности. Впервые договор был подписан в 1992 году представителями шести стран — бывшими членами СССР. Государствами ОДКБ, по состоянию на 2022 год, являются Армения, Беларусь, РФ, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Главной задачей организации является защита "территориально-экономического пространства стран от любых внешних военно-политических агрессоров, международных террористов, а также от природных катастроф крупного масштаба".

Напомним, что 5 января мятежники захватили международный аэропорт Алматы, после чего были отменены все авиарейсы. За несколько часов до захвата из аэропорта вылетел частный самолет, который принадлежит зятю Нурсултана Назарбаева.

Оппозиционеры после того, как вспыхнули массовые протесты в Казахстане, заявили, что требуют ареста Нурсултана Назарбаева. Митингующие не верят словам первого президента об уходе с должности главы Совета безопасности страны и преследуют главную цель в ходе митингов — полное свержение режима Нурсултана Назарбаева.

Исключенный из "Слуги народа" Евгений Шевченко известен своими частыми поездками к президенту Беларуси Александру Лукашенко в разгар протестов и массовых задержаний оппозиционеров. 23 декабря нардеп сообщил, что СБУ открыла против него уголовное производство по статье "Госизмена" из-за визитов в Минск. На следующий день в спецслужбе опровергли домыслы Евгения Шевченко и отметили, что производство в отношении нардепа может открывать только генпрокурор.