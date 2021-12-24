"Решили меня слить", — экс-слуга Евгений Шевченко о производстве СБУ по госизмене

Парламентарий уверяет, что словосочетание "русский мир" он никогда не употребляет, а расследование проводят по "заказу" влиятельных бизнесменов и экс-премьера Арсения Яценюка.

СБУ открыла производство против изгнанного из фракции "Слуга народа" нардепа Евгения Шевченко по статье "Госизмена" из-за его отношений с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом парламентарий рассказал в комментарии изданию "Вести".

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Евгений Шевченко назвал открытие производства по госизмене "заказом" и предположил, что в распоряжении силовиков есть какой-то "разговор", на котором изгнанный из фракции "Слуга народа" просит увеличить поставки электроэнергии из Беларуси, поскольку ему не хватает денег для "организации русского мира в Украине".

Нардеп также сообщил, что уголовное производство следователями СБУ было открыто еще 16 ноября, однако его о начале следственных действий никто не проинформировал.

Евгений Шевченко сомневается, что такая запись разговора вообще существует и предполагает, что украинским силовикам могли слить информацию из Беларуси. По словам нардепа, о государственной измене не может быть и речи, а словосочетание "русский мир" он никогда не использует.

"У меня в Беларуси, разумеется, были разговоры. И, в том числе, по электроэнергии. Но о "русском мире", естественно, там не было сказано ни слова. Я возмущался, что они "кинули" "Энергоатом", работают с частными лицами, через компании-прокладки и офшоры. В этом смысле я ругался — так, мол, нельзя. И это был разговор на повышенных тонах. Видать, кому-то в СБУ все это не понравилось. Они "слили" это конкурентам, которым я мешаю", — продолжил Евгений Шевченко в общении с журналистами "Вестей".

Говоря о своих конкурентах, изгнанный из "Слуги народа" нардеп отметил бизнесмена Артура Гранца, действующего парламентария от "Довіри" Андрея Иванчука и экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

Евгений Шевченко также предположил, что уголовное производство по госизмене было открыто по распоряжению главы Департамента контрразведки Александра Поклада.

"Вот я им мешаю. Отрываю на другие компании электричество — а они хотят "в одну глотку", через офшоры. Решили мне отомстить, грубо говоря, "слить", — добавил народный депутат.

Нардеп Евгений Шевченко отметил, что в "команде госизменников", кроме него, также находятся парламентарии Виктор Медведчук и Петр Порошенко. Вспоминая диалоги с Александром Лукашенко, народный депутат напомнил, что он лично просил президента Беларуси не признавать Крым частью России и не запускать авиарейсы на аннексированный полуостров.

"Я его лично просил! Он мне: "А что делать? Авиаперелеты (в ЕС) запретили" — а я ему: "Терпите". А теперь я — зрадник! Тупее придумать сложно", — добавил бывший "слуга народа" в комментарии.

Напомним, 23 декабря нардеп Евгений Шевченко сообщил, что СБУ открыла против него производство по статье "Госизмена". Изгнанный из "Слуги народа" депутат уверен, что в отношении него начали следственные действия из-за его "дружбы с Беларусью".

В июле Евгений Шевченко, комментируя статью Путина об Украине, призывал восстановить "дружбу" с Россией и Беларусью. Как рассказывал нардеп, Украине необходимо избавиться от "диктатуры Запада" и изменить свой геополитический курс в сторону Москвы и Минска.