"За госизмену": СБУ открыла производство против ездившего к Лукашенко нардепа Шевченко

Бывший "слуга народа" утверждает, что ему "шьют" создание "русского мира" в Украине из-за его "дружбы с Беларусью".

Народный депутат, бывший член пропрезидентской фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко сообщил, что Служба безопасности Украины открыла в отношении него производство по статье о государственной измене. Соответствующий пост парламентарий опубликовал в своем телеграм-канале в четверг, 23 декабря.

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"Вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло по мне дело по ст.111 ККУ (государственная измена — ред.)… Шьют мне создание "русского мира" в Украине… Связано это с моей дружбой с Беларусью", — написал нардеп.

Шевченко указал, что теперь он находится "в одном списке" с народным депутатом из ОПЗЖ Виктором Медведчуком и пятым президентом Украины Петром Порошенко, которых подозревают в совершении преступления по статье о госизмене.

"Веселая компания, неправда ли?.. Более тупого повода не смогли найти для выполнения заказа и устранения конкурента", — добавил политик.

[ + – ] Пост Шевченко в телеграм-канале

Напомним, в августе 2020 года тогдашние коллеги Шевченко по фракции "Слуга народа" раскритиковали политика из-за того, что тот опубликовал поздравление Лукашенко с победой на выборах, результаты которых не были признаны Евросоюзом, США и других стран мира, в том числе и Украиной. В начале февраля 2021 года народный депутат побывал в Минске на Всебелорусском народном собрании, где выступал лидер республики.

В апреле этого года на фоне испортившихся отношений между Украиной и Беларусью политик встретился с Лукашенко в Минске.

23 мая народный депутат заявил, что доволен задержанием бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича в Минске. На следующий день фракция "Слуга народа" большинством голосов исключила Шевченко из своих рядов.