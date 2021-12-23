"За держзраду": СБУ відкрила провадження проти нардепа Шевченка, який їздив до Лукашенка

Колишній "слуга народу" стверджує, що йому "шиють" створення "російського світу" в Україні через його "дружбу з Білоруссю".

Народний депутат, колишній член пропрезидентської фракції "Слуга народу" Євген Шевченко повідомив, що Служба безпеки України відкрила щодо нього провадження за статтею про державну зраду. Відповідний пост парламентарій опублікував у своєму телеграм-каналі в четвер, 23 грудня.

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"Змушений повідомити, що справді СБУ відкрило мені справу за ст.111 ККУ (державна зрада — ред.)… Шиють мені створення "російського світу" в Україні… Пов'язано це з моєю дружбою з Білоруссю", — написав нардеп.

Шевченко вказав, що тепер він "в одному списку" з народним депутатом із ОПЗЖ Віктором Медведчуком і п'ятим президентом України Петром Порошенком, яких підозрюють у скоєнні злочину за статтею про держзраду.

"Весела компанія, чи неправда?.. Тупішого приводу не змогли знайти для виконання замовлення й усунення конкурента", — додав політик.

[ + – ] Пост Шевченко у телеграм-каналі

Нагадаємо, у серпні 2020 року тодішні колеги Шевченка щодо фракції "Слуга народу" розкритикували політика через те, що той опублікував вітання Лукашенка з перемогою на виборах, результати яких не були визнані Євросоюзом, США й іншими країнами світу, зокрема й Україною. На початку лютого 2021 року народний депутат побував у Мінську на Всебілоруських народних зборах, де виступав лідер республіки.

У квітні цього року на тлі відносин, що зіпсувалися, між Україною та Білоруссю політик зустрівся з Лукашенком у Мінську.

23 травня народний депутат заявив, що задоволений затриманням колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича в Мінську. Наступного дня фракція "Слуга народу" більшістю голосів виключила Шевченка зі своїх лав.