"Слуга народу" Шевченко і комуніст Симоненко побували в Мінську на конференції Лукашенка (фото)

Голова забороненої в Україні КПУ перебував на заході без маски.

Депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко побував у Білорусі на Всебілоруських народних зборах, де виступав Олександр Лукашенко. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Мінськ", — написав Шевченко і опублікував фотографію із заходу.

Фото: Facebook / Евгений Шевченко

Крім того, під час зборів Шевченко провів стрім з виступом Лукашенка.

Також на Всебілоруських народних зборах побував і комуніст Петро Симоненко.

"На запрошення Президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка в роботі форуму бере участь Перший секретар ЦК Компартії України Петро Симоненко. Заплановано його виступ", — сказано в повідомленні забороненої в Україні Компартії.

Нагадаємо: на Всебілоруських народних зборах Олександр Лукашенко заявив, що на початку 2022 року пройде всенародний референдум у Білорусі про проект нової Конституції. За його словами, під нову Конституцію переформатують багато законів, що змінить законодавчу базу. Тоді ж Лукашенко назвав головні умови свого відходу з влади.

За його словами, Всебілоруські народні збори мають бути стабілізатором на перехідний період і мати конституційні повноваження.

Зазначимо, що Всебілоруські народні збори — це провладний форум, учасники якого обговорюють стратегію розвитку країни на майбутню пʼятирічку.