Лукашенко назвал условия своей отставки: в стране порядок, протестов нет
По словам Лукашенко, Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период.
Александр Лукашенко назвал главные условия своего ухода из власти.
Об этом он заявил, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает БЕЛТА.
"В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение", – назвал Александр Лукашенко главное условие.
По его словам, Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия.
"Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну. Оно должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на определенный период", – сказал он.
Отметим, Всебелорусское народное собрание – это провластный форум, участники которого обсуждают стратегию развития страны на предстоящую пятилетку.
Ранее Александр Лукашенко утверждал, что не готовит своих сыновей в преемники. Он пообещал, что не уйдет с поста "вдруг" и не откажется от власти "под давлением".
Лукашенко также согласился на новые выборы в случае, если их поддержат граждане.