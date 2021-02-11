Лукашенко назвал условия своей отставки: в стране порядок, протестов нет

По словам Лукашенко, Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период.

Александр Лукашенко назвал главные условия своего ухода из власти.

Об этом он заявил, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает БЕЛТА.

"В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение", – назвал Александр Лукашенко главное условие.

По его словам, Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия.

"Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну. Оно должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на определенный период", – сказал он.

Отметим, Всебелорусское народное собрание – это провластный форум, участники которого обсуждают стратегию развития страны на предстоящую пятилетку.

Ранее Александр Лукашенко утверждал, что не готовит своих сыновей в преемники. Он пообещал, что не уйдет с поста "вдруг" и не откажется от власти "под давлением".

Лукашенко также согласился на новые выборы в случае, если их поддержат граждане.