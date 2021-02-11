Лукашенко назвав умови своєї відставки: у країні порядок, протестів немає

За словами Лукашенка, Всебілоруські народні збори мають бути стабілізатором на перехідний період.

Олександр Лукашенко назвав головні умови свого відходу з влади.

Про це він заявив, виступаючи з доповіддю на VI Всебілоруських народних зборах, передає БЕЛТА.

"У країні мир, порядок, ніяких протестних дій, не перевертати країну, висловлювати в рамках закону думку", — назвав Олександр Лукашенко головну умову.

За його словами, Всебілоруські народні збори мають бути стабілізатором на перехідний період і мати конституційні повноваження.

"Ми повинні мати чітке підстрахування, щоб не втратити країну. Воно повинне бути стабілізатором, парасолькою всієї країни на певний період", — сказав він.

Зазначимо, що Всебілоруські народні збори — це провладний форум, учасники якого обговорюють стратегію розвитку країни на майбутню п'ятирічку.

Раніше Олександр Лукашенко стверджував, що не готує своїх синів у наступники. Він пообіцяв, що не піде з посту "раптом" і не відмовиться від влади "під тиском".

Лукашенко також погодився на нові вибори в разі, якщо їх підтримають громадяни.