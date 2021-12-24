"Вирішили мене злити", — ексслуга Євген Шевченко про провадження СБУ щодо держзради

Парламентар запевняє, що словосполучення "російський світ" він ніколи не вживає, а розслідування проводять за "замовленням" впливових бізнесменів і експрем'єра Арсенія Яценюка.

СБУ відкрила провадження проти вигнаного з фракції "Слуга народу" нардепа Євгена Шевченка за статтею "держзрада" через його відносини з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про це парламентарій розповів у коментарі виданню "Вести".

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Євген Шевченко назвав відкриття провадження про держзраду "замовленням" і припустив, що в розпорядженні силовиків є якась "розмова", на якій вигнанець із фракції "Слуга народу" просить збільшити постачання електроенергії з Білорусі, оскільки йому не вистачає грошей для "організації російського світу в Україні”.

Нардеп також повідомив, що кримінальне провадження слідчими СБУ було відкрито ще 16 листопада, проте його про початок слідчих дій ніхто не поінформував.

Євген Шевченко сумнівається, що такий запис розмови взагалі існує, і припускає, що українським силовикам могли злити інформацію з Білорусі. За словами нардепа, про державну зраду не може бути й мови, а словосполучення "російський світ" він ніколи не використовує.

"У мене в Білорусі, зрозуміло, були розмови. І, зокрема, щодо електроенергії. Але про "російський світ", природно, там не було сказано жодного слова. Я обурювався, що вони "кинули" "Енергоатом", працюють із приватними особами, через компанії-прокладки й офшори... У цьому сенсі я лаявся — так, мовляв, не можна... І це була розмова на підвищених тонах. Видно, комусь у СБУ все це не сподобалося. Вони "злили" це конкурентам, яким я заважаю", — продовжив Євген Шевченко в спілкуванні з журналістами "Вестей".

Говорячи про своїх конкурентів, вигнаний зі "Слуги народу" нардеп відзначив бізнесмена Артура Гранца, чинного парламентарія від "Довіри" Андрія Іванчука й експрем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

Євген Шевченко також припустив, що кримінальне провадження про держзраду було відкрито за розпорядженням голови Департаменту контррозвідки Олександра Поклада.

"От я їм заважаю. Відриваю на інші компанії електрику — а вони хочуть "в одну горлянку", через офшори. Вирішили мені помститися, грубо кажучи, злити", — додав народний депутат.

Нардеп Євген Шевченко зазначив, що в "команді держзрадників", крім нього, також перебувають парламентарі Віктор Медведчук і Петро Порошенко. Згадуючи діалоги з Олександром Лукашенком, народний депутат нагадав, що він особисто просив президента Білорусі не визнавати Крим частиною Росії та не запускати авіарейси на анексований півострів.

"Я його особисто просив! Він мені: "А що робити? Авіаперельоти (в ЄС) заборонили" — а я йому: "Терпіть". А тепер я — зрадник! Тупіше придумати складно", — додав колишній "слуга народу" в коментарі.

Нагадаємо, 23 грудня нардеп Євген Шевченко повідомив, що СБУ відкрила проти нього провадження за статтею "держзрада". Вигнаний зі "Слуги народу" депутат упевнений, що щодо нього розпочали слідчі дії через його "дружбу з Білоруссю".

У липні Євген Шевченко, коментуючи статтю Путіна про Україну, закликав відновити "дружбу" з Росією та Білоруссю. Як розповідав нардеп, Україні необхідно позбутися "диктатури Заходу" та змінити свій геополітичний курс у бік Москви та Мінська.