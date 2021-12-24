Экс-слуга Шевченко не является фигурантом производства по госизмене, — СБУ

Досудебное расследование в отношении народного депутата, как напомнили в спецслужбе, по закону может начать только глава Офиса генпрокурора или исполняющее его обязанности лицо.

Следователи СБУ не начинали уголовное производство по статье "Госизмена" в отношении исключенного из фракции "Слуга народа" нардепа Евгения Шевченко. Эту информацию подтвердил спикер ведомства Артем Дехтяренко.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, народный депутат Евгений Шевченко не является фигурантом уголовного производства по ст. 111 УК Украины "Государственная измена".

Артем Дехтяренко в комментарии журналистам также напомнил, что досудебное расследование в отношении парламентария может начать только глава Офиса генпрокурора или лицо, исполняющее его обязанности.

"Согласно ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата может начать только генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности", — подытожил спикер СБУ.

Напомним, 23 декабря народный депутат Евгений Шевченко сообщил, что СБУ начала в отношении него уголовное производство по статье возможной госизмене. Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп предположил, что его обвиняют в организации "русского мира" в Украине из-за поездок к Александру Лукашенко.

Позже депутат Евгений Шевченко заявил, что СБУ начала уголовное производство по госизмене по "заказу" влиятельных бизнесменов и экс-премьера Арсения Яценюка. Как отмечал парламентарий, в своем лексиконе он никогда не использует слово сочетание "русский мир", а в команде "госизменников" вместе с ним находятся нардеп Виктор Медведчук и пятый президент Петр Порошенко.