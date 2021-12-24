Экс-слуга Шевченко не является фигурантом производства по госизмене, — СБУ
Досудебное расследование в отношении народного депутата, как напомнили в спецслужбе, по закону может начать только глава Офиса генпрокурора или исполняющее его обязанности лицо.
Следователи СБУ не начинали уголовное производство по статье "Госизмена" в отношении исключенного из фракции "Слуга народа" нардепа Евгения Шевченко. Эту информацию подтвердил спикер ведомства Артем Дехтяренко.
По его словам, народный депутат Евгений Шевченко не является фигурантом уголовного производства по ст. 111 УК Украины "Государственная измена".
Артем Дехтяренко в комментарии журналистам также напомнил, что досудебное расследование в отношении парламентария может начать только глава Офиса генпрокурора или лицо, исполняющее его обязанности.
"Согласно ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата может начать только генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности", — подытожил спикер СБУ.
Напомним, 23 декабря народный депутат Евгений Шевченко сообщил, что СБУ начала в отношении него уголовное производство по статье возможной госизмене. Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп предположил, что его обвиняют в организации "русского мира" в Украине из-за поездок к Александру Лукашенко.
Позже депутат Евгений Шевченко заявил, что СБУ начала уголовное производство по госизмене по "заказу" влиятельных бизнесменов и экс-премьера Арсения Яценюка. Как отмечал парламентарий, в своем лексиконе он никогда не использует слово сочетание "русский мир", а в команде "госизменников" вместе с ним находятся нардеп Виктор Медведчук и пятый президент Петр Порошенко.