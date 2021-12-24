Ексслуга Шевченко не є фігурантом провадження про держзраду, — СБУ

Досудове розслідування щодо народного депутата, як нагадали у спецслужбі, за законом може розпочати лише голова Офісу генпрокурора або особа, яка виконує його обов'язки.

Слідчі СБУ не розпочинали кримінальне провадження за статтею "Держзрада" щодо виключеного з фракції "Слуга народу" нардепа Євгена Шевченка. Цю інформацію підтвердив речник відомства Артем Дехтяренко.

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За його словами, народний депутат Євген Шевченко не є фігурантом кримінального провадження за ст. 111 КК України "Державна зрада".

Артем Дехтяренко в коментарі журналістам також нагадав, що досудове розслідування щодо парламентаря може розпочати лише голова Офісу генпрокурора або особа, яка виконує його обов'язки.

"Згідно зі ст. 482-2 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування щодо народного депутата може розпочати лише генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов'язки", — підсумував речник СБУ.

Нагадаємо, 23 грудня народний депутат Євген Шевченко повідомив, що СБУ розпочала щодо нього кримінальне провадження за статтею можливої держзради. Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп припустив, що його звинувачують в організації "російського миру" в Україні через поїздки до Олександра Лукашенка.

Пізніше депутат Євген Шевченко заявив, що СБУ розпочала кримінальне провадження за держзрадою на "замовлення" впливових бізнесменів та експрем'єра Арсенія Яценюка. Як зазначав парламентарій, у своєму лексиконі він ніколи не використовує словосполучення "російський мир", а в команді "держзрадників" разом з ним перебувають нардеп Віктор Медведчук та п'ятий президент Петро Порошенко.