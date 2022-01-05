"Чекаємо на введення російських сил": екс"слуга" Шевченко прилетів у бунтівний Казахстан (відео)

Парламентарій побажав революціонерам миру та розсудливості і попередив, що насильство може призвести до розколу країни.

Виключений із фракції "Слуга народу" Євген Шевченко прилетів до Нурсултана на фоні масштабних протестів у Казахстані. Відеоролик із столиці нардеп опублікував у своєму Facebook.

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Відео парламентарій записав напроти будівлі Сенату в Нурсултані.

Євген Шевченко також зняв здалеку резиденцію президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва. Виключений із "Слуги народу" нардеп встиг розповісти, що в Нурсултані сьогодні -32 градуси, і через сильний мороз йому важко говорити на камеру.

[ + – ] Виключений із фракції "Слуга народу" Євген Шевченко прилетів до Казахстану

Декількома годинами раніше Євген Шевченко у своєму Facebook коментував відставку з посади голови Ради безпеки Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Парламентарій припустив, що чинний президент Касим-Жомарт Токаєв не зможе утримати ситуацію в країні під контролем та висловив надію на швидке введення військ РФ до Казахстану.

"Назарбаєв пішов! Вранці я про це писав. Думаю, Токаєв не втримає ситуацію під контролем. Не забуваймо, Казахстан — член ОДКБ. Противага НАТО. Чекаємо на введення російських сил у Казахстан", — написав Євген Шевченко у своєму Facebook.

Також нардеп побажав жителям Казахстану "миру, розсудливості та порядку" та попередив, що "насильство може призвести до незворотних наслідків" та розколу країни на частини.

[ + – ] Євген Шевченко попередив казахів про можливий розкол Казахстану

ОДКБ — Організація Договору про колективну безпеку. Уперше договір було підписано 1992 року представниками шести країн — колишніми членами СРСР. Державами ОДКБ, станом на 2022 рік, є Вірменія, Білорусь, РФ, Казахстан, Киргизія та Таджикистан. Головним завданням організації є захист "територіально-економічного простору країн від будь-яких зовнішніх військово-політичних агресорів, міжнародних терористів, а також природних катастроф великого масштабу".

Нагадаємо, що 5 січня заколотники захопили міжнародний аеропорт Алмати, після чого було скасовано всі авіарейси. За кілька годин до захоплення з аеропорту вилетів приватний літак, що належить зятю Нурсултана Назарбаєва.

Опозиціонери після того, як спалахнули масові протести в Казахстані, заявили, що вимагають арешту Нурсултана Назарбаєва. Мітингувальники не вірять словам першого президента про звільнення з посади голови Ради безпеки країни і переслідують головну мету під час мітингів — повне повалення режиму Нурсултана Назарбаєва.

Виключений зі "Слуги народу" Євген Шевченко відомий своїми частими поїздками до президента Білорусі Олександра Лукашенка в розпал протестів та масових затримань опозиціонерів. 23 грудня нардеп повідомив, що СБУ відкрила проти нього кримінальне провадження за статтею "Держзрада" через візити до Мінська. Наступного дня у спецслужбі спростували домисли Євгена Шевченка та зазначили, що провадження щодо нардепа може відкривати лише генпрокурор.