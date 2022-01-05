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Світ Революція в Казахстані

"Чекаємо на введення російських сил": екс"слуга" Шевченко прилетів у бунтівний Казахстан (відео)

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Шевченка Казахстан
Нардеп Євген Шевченко прилетів до Нурсултана на фоні масових протестів

Парламентарій побажав революціонерам миру та розсудливості і попередив, що насильство може призвести до розколу країни.

Виключений із фракції "Слуга народу" Євген Шевченко прилетів до Нурсултана на фоні масштабних протестів у Казахстані. Відеоролик із столиці нардеп опублікував у своєму Facebook.

Відео парламентарій записав напроти будівлі Сенату в Нурсултані.

Євген Шевченко також зняв здалеку резиденцію президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва. Виключений із "Слуги народу" нардеп встиг розповісти, що в Нурсултані сьогодні -32 градуси, і через сильний мороз йому важко говорити на камеру.

Виключений із фракції "Слуга народу" Євген Шевченко прилетів до Казахстану

Декількома годинами раніше Євген Шевченко у своєму Facebook коментував відставку з посади голови Ради безпеки Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Парламентарій припустив, що чинний президент Касим-Жомарт Токаєв не зможе утримати ситуацію в країні під контролем та висловив надію на швидке введення військ РФ до Казахстану.

"Назарбаєв пішов! Вранці я про це писав. Думаю, Токаєв не втримає ситуацію під контролем. Не забуваймо, Казахстан — член ОДКБ. Противага НАТО. Чекаємо на введення російських сил у Казахстан", — написав Євген Шевченко у своєму Facebook.

Також нардеп побажав жителям Казахстану "миру, розсудливості та порядку" та попередив, що "насильство може призвести до незворотних наслідків" та розколу країни на частини.

Євген Шевченко попередив казахів про можливий розкол Казахстану

ОДКБ — Організація Договору про колективну безпеку. Уперше договір було підписано 1992 року представниками шести країн — колишніми членами СРСР. Державами ОДКБ, станом на 2022 рік, є Вірменія, Білорусь, РФ, Казахстан, Киргизія та Таджикистан. Головним завданням організації є захист "територіально-економічного простору країн від будь-яких зовнішніх військово-політичних агресорів, міжнародних терористів, а також природних катастроф великого масштабу".

Нагадаємо, що 5 січня заколотники захопили міжнародний аеропорт Алмати, після чого було скасовано всі авіарейси. За кілька годин до захоплення з аеропорту вилетів приватний літак, що належить зятю Нурсултана Назарбаєва.

Опозиціонери після того, як спалахнули масові протести в Казахстані, заявили, що вимагають арешту Нурсултана Назарбаєва. Мітингувальники не вірять словам першого президента про звільнення з посади голови Ради безпеки країни і переслідують головну мету під час мітингів — повне повалення режиму Нурсултана Назарбаєва.

Виключений зі "Слуги народу" Євген Шевченко відомий своїми частими поїздками до президента Білорусі Олександра Лукашенка в розпал протестів та масових затримань опозиціонерів. 23 грудня нардеп повідомив, що СБУ відкрила проти нього кримінальне провадження за статтею "Держзрада" через візити до Мінська. Наступного дня у спецслужбі спростували домисли Євгена Шевченка та зазначили, що провадження щодо нардепа може відкривати лише генпрокурор.