"Був у розвідці": любитель Білорусі нардеп Шевченко прийшов до Ради у військовій формі (відео)

Колеги не оцінили вчинок нардепа, відомого підтримкою білоруського президента Олександра Лукашенка. Євген Шевченко вийшов із сесійної зали переодягнутися, але на робоче місце не повернувся.

Виключений із "Слуги народу" нардеп Євген Шевченко 18 липня прийшов на засідання Верховної Ради у військовій формі, але його колеги цей жест не оцінили. Про це написав у Telegram народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

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Зазначимо, що Євген Шевченко неодноразово прославився підтримкою Білорусі та її президента Олександра Лукашенка.

Нардепи зробили Шевченку зауваження щодо недоцільності позування у формі Збройних сил України (ЗСУ) у воєнний час. На це Шевченко сказав, що "був у розвідці".

На відео видно, як Шевченка оточили та вигукували йому: "Вийди на х**р звідси".

Нардеп зняв куртку камуфляжу і запитав "Так нормально?" Колег це не влаштувало, вони попросили Шевченка переодягтися. Політик виконав прохання, вийшов із зали, але назад на робоче місце не повернувся, зауважив Железняк.

Пізніше Євген Шевченко заявив, що далеко живе і тому не встигне переодягтися та повернутися до Ради.

"Тому вже завтра прийду в цивільному. Це була акція фракції "ЄС". Вони до мене підійшли і почали кричати, що, мовляв, до зали не можна ходити у формі, потім підбігли В'ятрович і всі інші, почали кричати: "Зрадник". не став їм казати, що зрадник — це лідер їхньої фракції, на якого є кримінальні справи", — сказав він.

Шевченко прийшов у військовій формі до Ради — мотив вчинку

Шевченко пояснив, навіщо прийшов до парламенту у військовій формі.

"Я звик ходити у формі, я не знав, що вони заборонили носити військову форму. Сьогодні я прийшов до парламенту вперше після війни, не знав про це", — зазначив нардеп.

За його словами, Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) залучило його до спеціальної операції.

"Моя місія закінчилася, зараз хочу адаптуватися та зрозуміти, що таке парламентська діяльність у цих умовах", — заявив він.

Шевченко запевняв, що після повномасштабного вторгнення Росії добровільно вступив до ЗСУ і зараз служить у військовій частині А0515 ГУР МО.

Нагадаємо, що в березні Шевченко намагався виїхати з України до Польщі, але Служба безпеки України затримала його та доставила до Києва.