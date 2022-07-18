"Был в разведке": любитель Беларуси нардеп Шевченко пришел в Раду в военной форме (видео)

Коллеги не оценили поступок нардепа, знаменитого поддержкой белорусского президента Александра Лукашенко. Евгений Шевченко вышел из сессионного зала переодеться, но на рабочее место не вернулся.

Исключенный из "Слуги народа" нардеп Евгений Шевченко 18 июля явился на заседание Верховной Рады в военной форме, но его коллеги этот жест не оценили. Об этом написал в Telegram народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

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Отметим, что Евгений Шевченко не раз прославился поддержкой Беларуси и ее президента Александра Лукашенко.

Нардепы сделали Шевченко замечание о нецелесообразности позирования в форме Вооруженных сил Украины (ВСУ) в военное время. На это Шевченко сказал, что "был в разведке".

На видео видно, как Шевченко окружили и выкрикивали ему: "Выйди на х**р отсюда".

Нардеп снял камуфляжную куртку и спросил "Так нормально?" Коллег это не устроило, они попросили Шевченко переодеться. Политик выполнил просьбу, вышел из зала, но назад на рабочее место не вернулся, заметил Железняк.

Позже Евгений Шевченко заявил, что далеко живет и поэтому не успеет переодеться и вернуться в Раду.

"Поэтому уже завтра приду в гражданке. Это была акция фракции "ЕС". Они ко мне подошли и начали орать, что, мол, в зал нельзя ходить в форме, потом подбежали Вятрович и все остальные, начали кричать: "Предатель". Я не стал им говорить, что предатель – это лидер их фракции, на которого есть уголовные дела", – сказал он.

Шевченко пришел в военной форме в Раду – мотив поступка

Шевченко объяснил, зачем пришел в парламент в военной форме.

"Я привык ходить в форме, я не знал, что они запретили носить военную форму. Сегодня я пришел в парламент в первый раз после войны, не знал об этом", – отметил нардеп.

По его словам, Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) привлекло его к специальной операции.

"Моя миссия закончилась, сейчас хочу адаптироваться и понять, что такое парламентская деятельность в этих условиях", – заявил он.

Шевченко уверял, что после полномасштабного вторжения России добровольно вступил в ВСУ и сейчас служит в воинской части А0515 ГУР МО.

Напомним, что в марте Шевченко пывтался выехать из Украины в Польшу, но Служба безопасности Украины задержала его и доставила в Киев.