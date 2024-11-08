"Давай Вова, давай!": все, что известно о новом скандале вокруг нардепа Шевченко (скриншоты)

Евгений Шевченко призвал украинского президента "начать диалог" и заявил, что вновь может посодействовать и съездить в Беларусь к Александру Лукашенко.

Народный депутат Евгений Шевченко заявил, что написал письмо новоизбранному президенту США Дональду Трампу с просьбой поспособствовать прекращению "скатывания Украины в диктатуру". А затем написал пост на русском языке, призвав президента Украины Владимира Зеленского идти на диалог с государством-агрессором — Россией. Фокус собрал все, что известно о скандале.

Все началось с поста Евгения Шевченко в Telegram

"Пора товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу если что. Опять съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира", — написал Шевченко на русском языке, далее он также продолжил на русском.

Первый пост Евгения Шевченко Фото: Скриншот

Еще в одном посте Шевченко анонсировал, что внесет в Верховную Раду некий законопроект, чтобы покончить с "политическими преследованиями народных депутатов Украины".

Второй пост Евгения Шевченко Фото: Скриншот

"Александр Дубинский, Артем Дмитрук, Нестор Шуфрич, — все должны вернуться в зал парламента. Как и должны быть прекращены уголовные преследования в отношении общественных деятелей: Геннадия Балашова, Дениса Елисеевича, Руслана Коцабы и даже Алексея Арестовича, и других... Все они, и многие другие, должны вернуться в Украину, имея возможность свободно и спокойно продолжать вести свою просветительскую работу", — заявил нардеп.

Также он отметил, что уже "написал письмо Дональду Трампу и Джей Де Венсу относительно содействия в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращения демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины".

Скандал с нардепом Шевченко: как отреагировали в ОП?

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на высказывания нардепа Шевченко в своем Telegram, отметив, что единственный путь к победе Украины в войне против агрессора лежит через План победы Украины и Формулу мира президента Зеленского.

Реакция Андрея Ермака на пост Евгения Шевченко на пост Евгения Шевченко Фото: Скриншот

"Некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны. Если в их головах национальные интересы = поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах РФ. План победы Украины, Формула мира — это путь к справедливости", написал Ермак.

Также отреагировала заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук. Она назвала его "разведчиком, геополитиком и геостратегом" и заявила, что он ошибся с выбором тона, если обращался к Владимиру Зеленскому.

"Вы явно ошиблись с выбором тона. Потому что хамить не надо! Независимо от того, что именно вы хотите сказать Главе нашего государства Украина. Но, все же, думаю, что в том посте вы обращались к президенту РФ. Потому что по содержанию все в принципе подходит. Тогда все ок", — написала Верещук.

Реакция Ирины Верещук на пост Евгения Шевченко Фото: Скриншот

Шевченко уже 8 ноября отреагировал и на пост Ермака, заявив, что "Андрей, не стоит дальше устранять и травить Народных депутатов Украины. Это не пойдет на пользу Украине. Твой пост уже читают в США".

Пост-реакция Евгения Шевченко на пост Андрея Ермака Фото: Скриншот

На этот пост нардепа в Офисе президента пока не отреагировали.

Скандал с нардепом Шевченко: как отреагировали в ГУР?

О разведчике Ирина Верещук вспомнила недаром. Ведь в мае 2023 года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признавался, что народный депутат Шевченко вел тайные переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб.

"Мы пользуемся его коммуникациями, его связями. В принципе, никогда это сильно не скрывали, и он эффективен в этом процессе. Господин Шевченко достаточно давно нам помогает, и никогда не отказывался помочь, когда мы к нему обращались", — говорил Буданов.

8 ноября в ГУР заявили, что Евгений Шевченко не является сотрудником ГУР.

"Указанное лицо — не сотрудник ГУР", — сказал в комментарии РБК-Украина представитель ГУР Андрей Юсов.

Однако волонтер Сергей Стерненко напомнил, что Евгения Шевченко имеет удостоверение Главного управления разведки, срок действия которого истек в марте 2024 года.

Удостоверение Евгения Шевченко ГУР Фото: Скриншот

"Так надо его судить за подделку документов", — отметил Стерненко.

Что известно о Евгении Шевченко

Нардеп Шевченко известен пророссийскими заявлениями и дружбой с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Евгений Шевченко и Александр Лукашенко Фото: БелТА

23 мая, когда в Беларуси принудительно посадили самолет "Ryanair" и задержали оппозиционера, основателя NEXTA Романа Протасевича, Шевченко хвалил в соцсети Лукашенко.

24 мая 2021 года фракция "Слуга народа" решила исключить народного депутата Евгения Шевченко из своего состава.

В 2022 году Евгений Шевченко пришел в Верховную Раду в военной форме и заявил, что "был в разведке", его заставили уйти.

Евгений Шевченко в военной форме Фото: Скриншот

Напомним, Евгений Шевченко уверял, что после полномасштабного вторжения России добровольно вступил в ВСУ и сейчас служит в воинской части А0515 ГУР МО.

А в марте Шевченко пытался выехать из Украины в Польшу, но Служба безопасности Украины задержала его и доставила в Киев.