"Наш Александр Григорьевич!": нардеп Шевченко заверил именинника Лукашенко в любви украинцев

Депутат решил поздравить президента Беларуси не только от себя, но и от имени граждан Украины. Главе соседнего государства он пожелал продолжать показывать "нерадивым" свою "силу духа".

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, исключенный из фракции "Слуга народа" после несогласованного визита в Минск, на своем канале в Telegram поздравил с днем рождения президента Беларуси Александра Лукашенко, которому 30 августа исполнилось 67 лет. Обращение к главе соседнего государства нардеп традиционно сопроводил комплиментами и словами поддержки, причем не только от себя лично, но и от имени многочисленных, как он полагает, сторонников Лукашенко среди украинских граждан.

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"Дорогой наш Александр Григорьевич! От имени всех украинцев, поддерживающих Вас, а таких в Украине много, поздравляю с Днем рождения!", — написал бывший "слуга".

Белорусскому президенту Шевченко пожелал "здоровья, благополучия, многие лета". Более того, парламентарий выразил надежду на то, что Лукашенко будет способен "еще не раз показать нерадивым силу духа настоящего государственного деятеля". Конкретизировать, кто имелся в виду под словом "нерадивые", депутат не стал, однако обычно ими называют небрежных сотрудников, чье отношение к выполняемым должностным обязанностям лишено требуемого усердия.

Александр Лукашенко возглавляет Беларусь с 20 июля 1994 года — чуть больше 27 лет. На момент вступления в должность ему было 40 полных лет. На всех последующих выборах, которые состоялись в 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах, Лукашенко вновь переизбирался, хотя нередко оппозиция и представители западных стран ставили под сомнение прозрачность голосования и обвиняли главу государства в фальсификации подсчета голосов.

Фокус ранее сообщал о том, что нардеп Шевченко присутствовал на недавнем выступлении Лукашенко, приуроченного к старту работы Петриковского горно-обогатительного комплекса (ГОК) в Гомельской области. По словам самого президента, украинский парламентарий поставил себе цель снять фильм о Беларуси.

Фокус писал о том, что нардеп Евгений Шевченко угодил в скандал после поездки к Лукашенко. Парламентарий 20 апреля приехал в Минск на встречу с Александром Лукашенко, чтобы "сгладить зашквары Леонида Кравчука".

За этим последовала реакция фракции "слуг" в Раде — они исключили Шевченко из своих рядов, сам же он с тех пор не состоит ни в одной из фракций.