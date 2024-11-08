Нардеп Шевченко закликав Зеленського до перемовин з РФ: в Офісі президента відповіли, деталі

Нардеп Євгеній Шевченко вважає, що президент Володимир Зеленський відмовляється від переговорів з РФ, бо боїться втратити посаду. Голова Офісу Андрій Єрмак пояснив, чому парламентар помиляється.

Президенту України Володимиру Зеленському слід пристати на прохання західних партнерів, які говорять про перемовини з РФ задля завершення війни. З також заявою виступив колишній член фракції "Слуга народу" у ВР Євгеній Шевченко. Голова Офісу президента Андрій Єрмак відповів нардепу, пояснивши, що той хоче не миру, а поразки. Відповідь глави ОП опублікована в Telegram-каналі посадовця.

Пропозиція Шевченка з'явилась у його каналі в Telegram увечері 7 листопада. Політик написав, що Зеленський не іде на мирні перемовини начебто через "власні амбіції" і страх втратити посаду. Нардеп вимагає, щоб український президент погодився на "діалог" з РФ, і навіть пропонує свою кандидатуру для розмови з росіянами. У тексті згадується передвоєнна поїздка Шевченка у Мінськ: він заявив, що готовий повторити.

Переговори з РФ - заява нардпа Євгена Шевченка 7 листопада Фото: Скриншот

Переговори з РФ — відповідь Єрмака

Андрій Єрмак опублікував відповідь о 13:02 8 листопада. Голова офісу президента не назвав імені Шевченка і звертався до умовних "народних депутатів". Посадовець припустив, що нардепи не розібрались у питанні національної безпеки та національних інтересів. Ідеї таких політиків дорівнюють "поразці України" та насправді відповідають інтересам країни-агресора. На думку Єрмака, війну припинить втілення "Формули миру" та план перемоги.

Переговори з РФ - коментар Андрія Єрмака щодо ідей Шевченка Фото: Скриншот

Вже за пів години Шевченко відповів Єрмаку. Нардеп заявив, що влада в Україні начебто переслідує народних обранців, а такого не слід робити, бо за це покарають в США. Після цього додав, що його "мирна пропозиція" нічим не відрізняється від ідей майбутнього президента США Дональда Трампа, і тому на неї слід пристати.

Переговори з РФ - Шевченко говорить про план Трампа Фото: Скриншот

У попередньому дописі політик пропонував повернути у Раду нардепів із забороненої партії ОПЗЖ. Зокрема, планує подати законопроєкт про фігурантів, які перебувають під слідством через державну зраду та інші статті Кримінального кодексу (Олександра Дубинського, Артема Дмитрука, Нестора Шуфрича та ін.).

Зазначимо, 7 листопада видання WP розповіло основні пункти мирного плану Дональда Трампа, які, на його думку, завершать війну РФ протягом однієї доби. Американець пропонує українцям погодитись на заморозку бойових дій та подальшу окупацію чверті території. При цьому їх 20 років не запрошуватимуть до НАТО, але даватимуть, ймовірно, максимальну кількість зброї. Про те, яким чином Трамп переконає Путіна погодитись на цей план, видання не написало.

Нагадуємо, 8 листопада аналітики The Economist припустили, що найближчі три місяці будуть найважчими для України через ідеї нового президента США.