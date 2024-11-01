Наступ ЗС РФ набирає обертів: Кремль може змусити Київ до невигідних переговорів, — ЗМІ

Російський політконсультант Сергій Марков спрогнозував, що Росія може взяти під контроль східні території вже до наступного літа. На Заході все ще бояться ескалації, хоча зацікавлення Кремля у мирі не спостерігають.

Related video

Російські окупанти набирають швидкість у своєму просуванні на сході. Минулого тижня вони захопили більше територій, ніж будь-коли впродовж року. Це посилює тиск й на союзників України. Деталями 1 листопада поділилась у Bloomberg.

З 6 серпня ЗС РФ окупували вже 1146 квадратних кілометрів українських земель. Двоє неназваних осіб, близьких до Офісу президента, повідомили, що багато залежить від результатів виборів у США. Можливо, Київ буде змушений погодитись на мир за несприятливих умов або ж зіткнеться з перспективою продовження боротьби самотужки. Один зі співрозмовників повідомив, що серед чиновників відчувається все більше розчарування щодо розвитку війни.

Окупаційні війська наступають поступово і не контролюють усі території, які президент Володимир Путін незаконно "включив" до складу РФ. Водночас, зі слів двох неназваних західних чиновників, країни НАТО нерішучі у підтримці України через страх ескалації. Ознак того, що Росія зацікавлена у завершенні війни, на Заході теж не бачать.

ЗС РФ захопили місто Селидове у Донецькій області. Зазначається, що серед їхніх наступних цілей — Покровськ та Курахове. Обидва міста є важливими матеріально-технічними вузлами для оборони України в Донецькій області.

"Якщо міста потраплять до рук Путіна, це стане ще однією віхою на його шляху до захоплення всього індустріального сходу України", — підкреслили у виданні.

У Курській області РФ, куди прорвалися у серпні ЗСУ, українські сили поступово втрачають позиції. Росія нарощує там атаки. Окрім того, на підмогу ворогу прибули тисячі бійців КНДР, які вже скоро можуть посилити його у боях. Це підтверджують у США та Південній Кореї.

Нині Україна має політичний обов’язок зберегти присутність на Курщині. Польський оборонний аналітик Конрад Музика припустив, що Києву доведеться перекинути туди більше особового складу навіть в умовах браку живої сили.

Геоекономічний аналітик Алекс Кокчаров пояснив просування ЗС РФ двома факторами — чисельною перевагою та домінуванням з артилерії через значно доступніші боєприпаси.

"Але ці локальні російські успіхи не вказують на поворот у війні, яка залишається війною на виснаження", — зауважив він.

За оцінкою США, Росія втрачає 1200 бійців на день. Кремль не хоче оголошувати мобілізацію, тому покладається на вербування, пропонуючи все більше бонусів за підписання контрактів з ЗС РФ.

Науковець з Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Бен Баррі припустив, що РФ бракує стратегічних ресурсів для вирішального прориву на фронті. Він оцінив шанси обох сторін на такий прорив як "дуже низькі".

Близький до Кремля політконсультант Сергій Марков заявив, що Москва може повністю взяти під контроль східні регіони до наступного літа, якщо збереже темпи просування. З його слів, дехто сповідається на те, що Путін почне мирні переговори після виходу ЗС РФ на адміністративні кордони Донецької області.

Ексвисокопосадовець Міноборони РФ Євген Бужинський, однак, повідомив, ознак зламу української оборони немає.

"Немає масових капітуляцій і хаотичних відступів. Українці продовжують воювати. Точка перелому є завжди, просто ми її ще не досягли. Але ми досягнемо", — додав він.

Нагадаємо, у Міжнародному інституті стратегічних досліджень повідомили, що у КНДР з’явився новий стапель, на якому будують загадковий корабель. Аналітики Defense Express припустили, що це — плід співпраці Північної Кореї з Кремлем.

Журналісти Daily розробили сценарій ядерного удару Москви по Лондону. Прорахунок події можна застосувати до будь-якого великого міста світу.