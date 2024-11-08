Нардеп Шевченко призвал Зеленского к переговорам с РФ: в Офисе президента ответили, детали

Нардеп Евгений Шевченко считает, что президент Владимир Зеленский отказывается от переговоров с РФ, потому что боится потерять должность. Глава Офиса Андрей Ермак объяснил, почему парламентарий ошибается.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует принять просьбу западных партнеров, которые говорят о переговорах с РФ для завершения войны. С также заявлением выступил бывший член фракции "Слуга народа" в ВР Евгений Шевченко. Глава Офиса президента Андрей Ермак ответил нардепу, объяснив, что тот хочет не мира, а поражения. Ответ главы ОП опубликован в Telegram-канале чиновника.

Предложение Шевченко появилось в его канале в Telegram вечером 7 ноября. Политик написал, что Зеленский не идет на мирные переговоры якобы из-за "собственных амбиций" и страха потерять должность. Нардеп требует, чтобы украинский президент согласился на "диалог" с РФ, и даже предлагает свою кандидатуру для разговора с россиянами. В тексте упоминается предвоенная поездка Шевченко в Минск: он заявил, что готов повторить.

Переговоры с РФ — заявление нардпа Евгения Шевченко 7 ноября Фото: Скриншот

Переговоры с РФ — ответ Ермака

Андрей Ермак опубликовал ответ в 13:02 8 ноября. Глава офиса президента не назвал имени Шевченко и обращался к условным "народным депутатам". Чиновник предположил, что нардепы не разобрались в вопросах национальной безопасности и национальных интересов. Идеи таких политиков равны "поражению Украины" и на самом деле отвечают интересам страны-агрессора. По мнению Ермака, войну прекратит воплощение "Формулы мира" и план победы.

Переговоры с РФ — комментарий Андрея Ермака относительно идей Шевченко Фото: Скриншот

Уже через полчаса Шевченко ответил Ермаку. Нардеп заявил, что власть в Украине якобы преследует народных избранников, а такого не следует делать, потому что за это накажут в США. После этого добавил, что его "мирное предложение" ничем не отличается от идей будущего президента США Дональда Трампа, и поэтому на него следует принять.

Переговоры с РФ — Шевченко говорит о плане Трампа Фото: Скриншот

В предыдущем посте политик предлагал вернуть в Раду нардепов из запрещенной партии ОПЗЖ. В частности, планирует подать законопроект о фигурантах, которые находятся под следствием из-за государственной измены и других статей Уголовного кодекса (Александра Дубинского, Артема Дмитрука, Нестора Шуфрича и др.).

Отметим, 7 ноября издание WP рассказало основные пункты мирного плана Дональда Трампа, которые, по его мнению, завершат войну РФ в течение суток. Американец предлагает украинцам согласиться на заморозку боевых действий и дальнейшую оккупацию четверти территории. При этом их 20 лет не будут приглашать в НАТО, но будут давать, вероятно, максимальное количество оружия. О том, каким образом Трамп убедит Путина согласиться на этот план, издание не написало.

Напоминаем, 8 ноября аналитики The Economist предположили, что ближайшие три месяца будут самыми тяжелыми для Украины из-за идеи нового президента США.