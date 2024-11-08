"Следующие три месяца будут ужасными": Economist о том, убедит ли Трамп Путина закончить войну

Будущий глава Белого дома может продолжить поддержку Украины, но потребовать от нее кое-что взамен, включая природные ресурсы. Полного поражения Киева Трамп не допустит. Экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко не исключает, что в период неопределенности Кремль может попытаться ликвидировать украинских топ-чиновников и окончательно разрушить нашу энергоинфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский может приветствовать победу Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах Америки, ведь политика Джо Байдена оказалась неэффективной и разочаровала. Об этом говорится в материале The Economist

В своем поздравлении украинский президент заявил, что с нетерпением ждет эры сильных США под руководством Дональда Трампа и это может быть не просто заявление, ведь представители Офиса президента все чаще говорят о разочаровании от администрации Джо Байдена, который боится пойти на эскалацию с Россией и заявляет о полной поддержке Украины, но действует иначе. В результате победа республиканца на выборах президента может иметь положительный эффект.

"Отказ Америки предоставить Украине разрешение на использование своих ракет дальнего радиуса действия для ударов по территории РФ, задержки с поставками военной помощи и неспособность предложить твердые гарантии безопасности все чаще воспринимаются как слабость и лицемерие. Однако победа Трампа может предложить Зеленскому выход из ситуации, которая в лучшем случае выглядит как кровавый тупик, а в худшем — как поражение", — говорится в сообщении.

США поддержат Украину: условия Трампа

Полное поражение Украины при президентстве Дональда Трампа маловероятно, пишут в The Economist, ведь он не хочет быть виновником этого. В то же время, какая-то сделка все же может состояться, ведь республиканец приверженец таких способов решения проблем и, скорее всего, потребует от Украины что-то взамен, имея в виду, к примеру, природные ресурсы.

Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии журналистам заявил, что Владимир Зеленский должен в ближайшее время сделать все для того, чтобы навязать свою логику будущей администрации Белого дома, пока они еще разбираются с ситуацией.

Ситуация на фронте и в обществе: напряжение растет

Перемены в Вашингтоне, продолжают авторы материала, происходят в момент сложной для Украины ситуации, которая связана с наступлением ВС РФ на фронте. Вражеские войска могут продвигаться на многих направлениях и приближаются к Днепропетровской области.

Другой проблемой Украины является напряжение за линией фронта, считают журналисты, ведь между обществом, армией и политическим руководством фиксируется разрушение доверия. Некоторые бойцы покидают поле боя, о чем заявил источник в Генеральном штабе ВСУ, а Россия может готовить новый удар в течение полугода.

Мирная сделка: Путин и Трамп могут не сойтись в позициях

В The Economist уверены, что Дональд Трамп хотел бы подготовить сделку к моменту, как вернется в Белый дом, 20 января, и тем самым предотвратить возможный удар со стороны ВС РФ по Украине. В то же время, никто не знает, согласится ли президент России Владимир Путин на предложенные условия.

Источники, которые приближены к главе Кремля, дают противоречивые прогнозы касаемо возможности Дональда Трампа закончить войну в один день и заморозить фронт по существующей линии соприкосновения. Некоторые российские чиновники считают, что это нереально.

В этот период неопределенности может возобновиться кампания ВС РФ по ударам по украинской инфраструктуре и атаки могут усиливаться.

"Они будут пытаться что-то сделать. Разрушат энергосистему, попытаются убить руководство. Следующие три месяца будут ужасными", — считает Вадим Пристайко.

Несколькими днями ранее газета WSJ опубликовала детали "мирного плана" Трампа для Украины, где пошла речь об отказе от НАТО и замораживание фронта. По словам журналистов, один из вариантов мирного урегулирования конфликта также предусматривает эмбарго на поставки Украине оружия до тех пор, пока Киев не согласится на мирные переговоры с Россией.

8 ноября сообщалось, что Владимир Путин сделал новое заявление о мирных переговорах с Украиной. По словам российского президента, Москва и Киев якобы еще могут построить "добрососедские отношения", но все будет зависеть от нейтралитета Украины. Также он считает, что договориться о мире можно, но на условии Стамбульских соглашений.