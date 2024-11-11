"Готуйся мене зустрічати": нардеп Шевченко повідомив про можливий арешт

9 та 10 листопада народний депутат Євгеній Шевченко начебто рибалив десь в Україні. У понеділок 11 листопада політик припустив, що йому загрожує арешт та СІЗО.

Народний депутат Олександр Дубінський, який перебуває в СІЗО як підозрюваний в кількох кримінальних провадженнях, незабаром може побачити за ґратами іншого чинного народного обранця. Про можливу зустріч з Дубінським в ізоляторі нардеп Євгеній Шевченко написав в Telegram-каналі.

Допис політика про можливість арешту з'явився у мережі о 14:37 11 листопада. Шевченко припустив, що незабаром може зустрітись з Дубінським, і вони разом "посидять в СІЗО". Про причину арешту нардеп не повідомляв, натомість натякнув, що вона може бути пов'язані з політикою.

Скандал з Шевченком - припущення про арешт Фото: Скриншот

9 та 10 листопада Шевченко опублікував два інші дописи, в яких розповідав, чим займається у вихідні. З його слів, він начебто перебуває в Україні і ловить рибу. Фотографій з місць відпочинку нардеп не показував. Також політик закликав українців не читати "жовті телеграм-канали", які поширювали невірну інформацію.

Скандал з Шевченком - заява про місцеперебування 9-10 листопада Фото: Скриншот

На сьогодні не має офіційної інформації від правоохоронних органів щодо ймовірного відкриття провадження проти нардепа. Також немає даних, чи перебуває фігурант на території України. Востаннє, коли Шевченко міг перебувати в Києві — 30 жовтня 2024 року: про це свідчить його голосування у Верховній Раді за одну з поправок до проєкту Держбюджету на 2025 рік.

Скандал з Шевченком — що сталось

Зазначимо, 7-8 листопада нардеп Шевченко опублікував низку політичних заяв у Telegram. Спершу він заявив, що в Україні створено режим "націонал-большевизму". Потім звернувся до президента України Володимира Зеленського і закликав його погоджуватись на умови завершення війни, які пропонує президент РФ Володимир Путін. Нардеп заявив, що Зеленський начебто не погоджується на мир через "власні амбіції", при цьому він називав очільника держави "Вовою".

Скандал з Шевченком - звернення до президента Зеленського Фото: Скриншот

Після цього, 8 листопада, з'явилась публікація голови Офісу президента Андрія Єрмака. Урядовець прямо не писав, що звертається до Шевченка: адресати — "українські політики". На думку голови ОП, такі політики не розібрались у питаннях безпеки і своїми пропозиціями капітуляції шкодять українцям.

Крім того, за кілька годин на заяву Шевченка відреагувала віцеспікерка Ірина Верещук. Політикиня наголосила, що Євгенію Шевченку не варто "хамити" президенту. На її думку, подібний тон більш доречний для звернень до Путіна, ніж до чинного очільника української держави.

Тим часом Шевченко анонсував, що написав листа майбутньому президенту США Дональду Трампу, у якому виклав свої ідеї щодо капітуляції. Ще одна його пропозиція — законопроєкт, який дозволить випустити з СІЗО нардепів, підозрюваних у держзраді та іншому криміналі. Політик згадав про Олександра Дубінського, Нестора Шуфрича, а також нардепа-втікача Артема Дмитрука.

Нагадуємо, 5 листопада розслідувачі проєкту Bihus.info повідомили, що нардеп Олександр Куницький таємно виїхав за кордон.