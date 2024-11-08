"Хамити не треба": радниця ОП відрегувала на заяву нардепа Шевченка про перемовини з РФ

Радниця ОП Верещук заявила, що Шевченку "хамити не треба" на адресу президента України. Вона вважає, що свої пропозиції нардеп адресував президенту РФ Путіну, а не очільнику української держави.

Радниця Офісу президента України Ірина Верещук відреагувала на заяву народного депутата Євгенія Шевченка і заявила, що політик явно "помилився з вибором тону", коли звертався до очільника держави. Про це вона написала у своєму Telegram.

Вона відзначила, що звертається до політика, який "за сумісництвом також працює розвідником, геополітиком і геостратегом".

Пост Ірини Верещук (фото: скріншот поста в Telegram)

"Побачила ваш сьогоднішній пост, де ви хочете щось там "допомогти" та "порішати". Якщо ви намагались звернутись до Президента України, то ви явно помилились з вибором тону. Бо хамити не треба! Незалежно від того, що саме ви хочете сказати Голові нашої держави Україна", — написала радниця ОП.

Верещук додала, що наймовірніше Шевченко звертався до лідера РФ Володимира Путіна, аніж до українського глави держави, і тому його заява відповідна його посилу.

"Але, все ж таки, думаю, що в тому пості ви звертались до президента рф. Бо по змісту все в принципі підходить. Тоді все ок", — іронічно констатувала представниця Офісу президента України.

Нагадаємо, 8 листопада Фокус повідомляв, що нардеп Шевченко закликав Зеленського до перемовин з РФ. Нардеп Євгеній Шевченко вважає, що президент Володимир Зеленський відмовляється від переговорів з РФ, бо боїться втратити посаду.

У відповідь на заяву політика відреагував керівник ОП Андрій Єрмак. Він не назвав імені Шевченка і звертався до умовних "народних депутатів". Посадовець припустив, що нардепи не розібрались у питанні національної безпеки та національних інтересів. Ідеї таких політиків дорівнюють "поразці України" та насправді відповідають інтересам країни-агресора.