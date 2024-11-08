"Хамить не надо": советник ОП отрегулировала на заявление нардепа Шевченко о переговорах с РФ

Советник ОП Верещук заявила, что Шевченко "хамить не надо" в адрес президента Украины. Она считает, что свои предложения нардеп адресовал президенту РФ Путину, а не главе украинского государства.

Советник Офиса президента Украины Ирина Верещук отреагировала на заявление народного депутата Евгения Шевченко и заявила, что политик явно "ошибся с выбором тона", когда обращался к главе государства. Об этом она написала в своем Telegram.

Она отметила, что обращается к политику, который "по совместительству также работает разведчиком, геополитиком и геостратегом".

Пост Ирины Верещук (фото: скриншот поста в Telegram)

"Увидела ваш сегодняшний пост, где вы хотите что-то там "помочь" и "порешать". Если вы пытались обратиться к Президенту Украины, то вы явно ошиблись с выбором тона. Потому что хамить не надо! Независимо от того, что именно вы хотите сказать Главе нашего государства Украина", — написала советник ОП.

Верещук добавила, что скорее всего Шевченко обращался к лидеру РФ Владимиру Путину, чем к украинскому главе государства, и поэтому его заявление соответствующее его посылу.

"Но, все же, думаю, что в том посте вы обращались к президенту рф. Потому что по содержанию все в принципе подходит. Тогда все ок", — иронично констатировала представительница Офиса президента Украины.

Напомним, 8 ноября Фокус сообщал, что нардеп Шевченко призвал Зеленского к переговорам с РФ. Нардеп Евгений Шевченко считает, что президент Владимир Зеленский отказывается от переговоров с РФ, потому что боится потерять должность.

В ответ на заявление политика отреагировал руководитель ОП Андрей Ермак. Он не назвал имени Шевченко и обращался к условным "народным депутатам". Чиновник предположил, что нардепы не разобрались в вопросе национальной безопасности и национальных интересов. Идеи таких политиков равны "поражению Украины" и на самом деле отвечают интересам страны-агрессора.