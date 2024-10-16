500 тисяч, і мер Одеси невинний: Труханову пропонували відкупитися від кримінальних проваджень, — ЗМІ (документ)

Згідно з протоколом допиту, стверджують журналісти, Гізо Углава радив Труханову зустрітися з Міхеїлом Саакашвілі та його людьми, щоб не було проблем у так званих справах Краяна, де фігурує міський голова, і одеського аеропорту.

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Геннадію Труханову пропонували відкупитися від кримінальних справ за 500 тисяч доларів. Екснардеп Ігор Мосійчук опублікував документи з допиту мера Одеси від 10 вересня 2024 року, повідомляє кореспондент "Думской", передає"УНІАН".

Звільнений у вересні цього року перший заступник директора НАБУ Гізо Углава та експрокурор Одеської області Давид Сакварелідзе, ідеться у статті, могли пропонувати дати хабар Геннадію Труханову за розв'язання питання у кримінальних провадженнях, де фігурує мер.

Згідно з протоколом допиту, Гізо Углава нібито радив Труханову зустрітися з Міхеїлом Саакашвілі та його людьми, щоб не було проблем у так званих справах Краяна, де фігурує міський голова, і одеського аеропорту.

"Зокрема, Уграва Г.Т. вказав, що у мене будуть проблеми у провадженні щодо заволодіння аеропортом м. Одеси та запевнив мене, що жодних проблем у провадженні щодо заволодіння майном заводу "Краян" не буде, вказавши, що він читав матеріали кримінального провадження. При цьому, Углава Г.Т. зробив натяк на те, що для того, щоб не було проблем, мені слід спілкуватися з Саакашвілі Міхеїлом і його людьми, якими були Адеішвілі Зураб, Іраклі (прізвища не пам'ятаю), Сакварелідзе Давид", — наводять слова Труханова журналісти.

Надалі, уточнюється в статті, на мера Одеси вийшов колишній народний депутат Олександр Грановський, який ініціював переговори з людьми Саакашвілі в Польщі, де й обговорювалася сума хабара.

"Я зробив висновок, що ці люди приїхали до мене від Углави Г.Т. і ведуть розмову зі мною від його імені. На запитання Зураба я відповів, що буду працювати в правовому полі і не знаю про будь-які проблеми. На цьому ця зустріч завершилася, після чого ми почали виходити з ресторану. По ходу руху до мене підійшов Олександр Грановський і сказав, що треба дати 500 тисяч доларів. Ці кошти перепадуть для розв'язання проблем із НАБУ, тобто для того, щоб не було руху у справі і мені не оголосили про підозру. Я відповів, що розмовляти нема про що", — йдеться в документі.

Нагадаємо, 3 вересня директор НАБУ Семен Кривонос звільнив свого заступника Гізо Углаву за результатами службового розслідування. І фактично зараз Геннадій Труханов, даючи проти нього свідчення, нічим не ризикує.

За інформацією наших джерел, в Одеського міського голови вже давно виник конфлікт із Кауфманом і Грановським, які фігурують у справі незаконного відчуження злітно-посадкової смуги в Одеському аеропорту. Із цього випливає, що опосередковано мер Одеси дає свідчення проти колишніх соратників.