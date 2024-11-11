"Готовься меня встречать": нардеп Шевченко сообщил о возможном аресте

9 и 10 ноября народный депутат Евгений Шевченко якобы рыбачил где-то в Украине. В понедельник 11 ноября политик предположил, что ему грозит арест и СИЗО.

Народный депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО как подозреваемый в нескольких уголовных производствах, вскоре может увидеть за решеткой другого действующего народного избранника. О возможной встрече с Дубинским в изоляторе нардеп Евгений Шевченко написал в Telegram-канале.

Сообщение политика о возможности ареста появилось в сети в 14:37 11 ноября. Шевченко предположил, что вскоре может встретиться с Дубинским, и они вместе "посидят в СИЗО". О причине ареста нардеп не сообщал, зато намекнул, что она может быть связана с политикой.

Скандал с Шевченко — предположение об аресте Фото: Скриншот

9 и 10 ноября Шевченко опубликовал два других сообщения, в которых рассказывал, чем занимается в выходные. По его словам, он якобы находится в Украине и ловит рыбу. Фотографий с мест отдыха нардеп не показывал. Также политик призвал украинцев не читать "желтые телеграм-каналы", которые распространяли неверную информацию.

Скандал с Шевченко — заявление о местонахождении 9-10 ноября Фото: Скриншот

На сегодня нет официальной информации от правоохранительных органов относительно вероятного открытия производства против нардепа. Также нет данных, находится ли фигурант на территории Украины. Последний раз, когда Шевченко мог находиться в Киеве — 30 октября 2024 года: об этом свидетельствует его голосование в Верховной Раде за одну из поправок к проекту Госбюджета на 2025 год.

Скандал с Шевченко — что произошло

Отметим, 7-8 ноября нардеп Шевченко опубликовал ряд политических заявлений в Telegram. Сначала он заявил, что в Украине создан режим "национал-большевизма". Затем обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его соглашаться на условия завершения войны, которые предлагает президент РФ Владимир Путин. Нардеп заявил, что Зеленский якобы не соглашается на мир из-за "собственных амбиций", при этом он называл главу государства "Вовой".

Скандал с Шевченко — обращение к президенту Зеленскому Фото: Скриншот

После этого, 8 ноября, появилась публикация главы Офиса президента Андрея Ермака. Чиновник прямо не писал, что обращается к Шевченко: адресаты — некие "украинские политики". По мнению главы ОП, такие политики не разобрались в вопросах безопасности и своими предложениями капитуляции вредят украинцам.

Кроме того, через несколько часов на заявление Шевченко отреагировала вице-спикер Ирина Верещук. Политик подчеркнула, что Евгению Шевченко не стоит "хамить" президенту. По ее мнению, подобный тон более уместен для обращений к Путину, чем к действующему главе украинского государства.

Тем временем Шевченко анонсировал, что написал письмо будущему президенту США Дональду Трампу, в котором изложил свои идеи по капитуляции. Еще одно его предложение — законопроект, который позволит выпустить из СИЗО нардепов, подозреваемых в госизмене и другом криминале. Политик вспомнил об Александре Дубинском, Несторе Шуфриче, а также беглом нардепе Артеме Дмитруке.

Напоминаем, 5 ноября расследователи проекта Bihus.info сообщили, что нардеп Александр Куницкий тайно выехал за границу.