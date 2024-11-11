"Готовься меня встречать": нардеп Шевченко сообщил о возможном аресте
9 и 10 ноября народный депутат Евгений Шевченко якобы рыбачил где-то в Украине. В понедельник 11 ноября политик предположил, что ему грозит арест и СИЗО.
Народный депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО как подозреваемый в нескольких уголовных производствах, вскоре может увидеть за решеткой другого действующего народного избранника. О возможной встрече с Дубинским в изоляторе нардеп Евгений Шевченко написал в Telegram-канале.
Сообщение политика о возможности ареста появилось в сети в 14:37 11 ноября. Шевченко предположил, что вскоре может встретиться с Дубинским, и они вместе "посидят в СИЗО". О причине ареста нардеп не сообщал, зато намекнул, что она может быть связана с политикой.
9 и 10 ноября Шевченко опубликовал два других сообщения, в которых рассказывал, чем занимается в выходные. По его словам, он якобы находится в Украине и ловит рыбу. Фотографий с мест отдыха нардеп не показывал. Также политик призвал украинцев не читать "желтые телеграм-каналы", которые распространяли неверную информацию.
На сегодня нет официальной информации от правоохранительных органов относительно вероятного открытия производства против нардепа. Также нет данных, находится ли фигурант на территории Украины. Последний раз, когда Шевченко мог находиться в Киеве — 30 октября 2024 года: об этом свидетельствует его голосование в Верховной Раде за одну из поправок к проекту Госбюджета на 2025 год.
Скандал с Шевченко — что произошло
Отметим, 7-8 ноября нардеп Шевченко опубликовал ряд политических заявлений в Telegram. Сначала он заявил, что в Украине создан режим "национал-большевизма". Затем обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его соглашаться на условия завершения войны, которые предлагает президент РФ Владимир Путин. Нардеп заявил, что Зеленский якобы не соглашается на мир из-за "собственных амбиций", при этом он называл главу государства "Вовой".
После этого, 8 ноября, появилась публикация главы Офиса президента Андрея Ермака. Чиновник прямо не писал, что обращается к Шевченко: адресаты — некие "украинские политики". По мнению главы ОП, такие политики не разобрались в вопросах безопасности и своими предложениями капитуляции вредят украинцам.
Кроме того, через несколько часов на заявление Шевченко отреагировала вице-спикер Ирина Верещук. Политик подчеркнула, что Евгению Шевченко не стоит "хамить" президенту. По ее мнению, подобный тон более уместен для обращений к Путину, чем к действующему главе украинского государства.
Тем временем Шевченко анонсировал, что написал письмо будущему президенту США Дональду Трампу, в котором изложил свои идеи по капитуляции. Еще одно его предложение — законопроект, который позволит выпустить из СИЗО нардепов, подозреваемых в госизмене и другом криминале. Политик вспомнил об Александре Дубинском, Несторе Шуфриче, а также беглом нардепе Артеме Дмитруке.
Напоминаем, 5 ноября расследователи проекта Bihus.info сообщили, что нардеп Александр Куницкий тайно выехал за границу.