СБУ вручила подозрение в госизмене скандальному нардепу Шевченко: что известно

Правоохранители сообщили, что фигурант распространял фейки и налаживал "схемы" в Беларуси. Депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что под следствием — Евгений Шевченко.

Народный депутат Украины получил подозрение в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Доказательства собирали СБУ, Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора. По данным следствия, парламентарий систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах РФ.

В частности, как сообщили в ведомстве, он массово распространял фейки враждебной пропаганды относительно событий в Украине и ее внешнеполитического курса. В октябре-ноябре этого года фигурант распространял искаженную информацию о командовании Сил обороны и настроениях общества.

"Для "разгона" кремлевских нарративов он активно использовал свои каналы в видеохостинге Ютуб и Телеграмм, а также эфиры в украинских и вражеских СМИ. Независимая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта в ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины", — отметили в СБУ.

Фото, сделанное правоохранителями во время объявления подозрения Фото: СБУ

Также следователи получили данные, что в 2020-2023 годах нардеп неоднократно ездил в Беларусь, где общался с чиновниками и налаживал "схемы". Речь идет о закупках для подконтрольных политику компаний электроэнергии и аммиачных удобрений по заниженной цене.

"В дальнейшем аффилированные ему коммерческие структуры продавали соответствующие ресурсы по искусственно завышенной цене для получения сверхприбылей. Как свидетельствуют материалы производства, для реализации сделок нардеп привлекал подставных лиц, в том числе нерезидентов подконтрольных ему фирм", — передали правоохранители.

В издании "Бабель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что подозрение было вручено депутату Евгению Шевченко. Это подтвердил и нардеп Алексей Гончаренко.

Пост Алексея Гончаренко от 14 ноября Фото: Скриншот

Напомним, недавно нардеп Евгений Шевченко оказался в центре скандала из-за призыва к мирным переговорам и предложения "съездить в Минск". Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что некоторые депутаты "делают большую ошибку в интересах РФ" и "запутались в вопросах национальной безопасности".

11 ноября Шевченко призвал коллегу Александра Дубинского готовиться его встречать, намекнув на собственный арест.