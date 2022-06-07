В России военный прокурор подтвердил участие в войне против Украины 600 срочников

Прокурор Западного военного округа заявил, что за нарушение закона к ответственности привлекли 12 офицеров.

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Военный прокурор Западного военного округа РФ Артур Егиев заявил, что во вторжении российских войск в Украину участвовало около 600 солдат-срочников, сообщает "База". Прокурор подчеркнул, что к ответственности за это привлекли 12 офицеров, а всех срочников вернули в Россию "в кратчайшие сроки".

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Напомним, в апреле Служба безопасности Украины сообщила о том, что российские войска уже не могут продолжать войну без привлечения солдат-срочников. Этот вывод в спецслужбе сделали на основании перехватов телефонных разговоров оккупантов. Во время одного из них оккупант-срочник пожаловался матери, что ему приходится воевать и просил ее сообщить о нарушении закона в прокуратуру.

Еще в марте министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал не отправлять срочников в горячие точки. Однако его слова расходятся с действительностью: за первый месяц после начала полномасштабного вторжения России в Украину только в подразделении 6-й общевойсковой армии погибло 180 солдат срочной службы.

Пленные российские срочники также уличают российское руководство во вранье о том, что призывников не задействуют в войне с Украиной.

В мае стало известно, что российское командование предлагает родителям матросов-срочников, которые погибли на крейсере "Москва", подписать заявления о том, что их сыновья "умерли в результате катастрофы". При этом матерям погибших долго пытались доказать, что срочники не участвовали в боевых действиях в Украине.